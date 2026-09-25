Делото за замърсяването на Варненското езеро влиза в съда

Д елото за замърсяването на Варненското езеро влиза в съда. Днес е разпоредителното заседание по обвинението срещу бившия кмет на Варна Иван Портних.
Съдът рестартира делото за Варненското езеро
В основата на делото е аварията на тръбопровода, отвеждащ отпадъчни води от районите „Аспарухово“ и „Галата“.
Повредата е установена през 2019 г. След аварията отпадъчни води започват да попадат във Варненското езеро.
Според прокуратурата проблемът не е бил отстранен своевременно, което е довело до сериозно органично замърсяване на водоема.
Съдът върна делото срещу Портних на прокуратурата
Обвинението твърди, че в резултат на това качеството на водите се е променило значително и те са станали опасни за хора, животни и растения.
Прокуратурата определя случая като особено тежък.
Предстои съдът да обсъди обвинителния акт и да се произнесе по въпросите, свързани с насрочването на делото по същество.