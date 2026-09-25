Делото за замърсяването на Варненското езеро влиза в съда

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Д елото за замърсяването на Варненското езеро влиза в съда. Днес е разпоредителното заседание по обвинението срещу бившия кмет на Варна Иван Портних.

Съдът рестартира делото за Варненското езеро

В основата на делото е аварията на тръбопровода, отвеждащ отпадъчни води от районите „Аспарухово“ и „Галата“.

Повредата е установена през 2019 г. След аварията отпадъчни води започват да попадат във Варненското езеро.

Според прокуратурата проблемът не е бил отстранен своевременно, което е довело до сериозно органично замърсяване на водоема.

Съдът върна делото срещу Портних на прокуратурата

Обвинението твърди, че в резултат на това качеството на водите се е променило значително и те са станали опасни за хора, животни и растения.

Прокуратурата определя случая като особено тежък.

Предстои съдът да обсъди обвинителния акт и да се произнесе по въпросите, свързани с насрочването на делото по същество.