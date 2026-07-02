Летният сезон по българското Черноморие започна с по-малко туристи и сериозен недостиг на персонал

Летният сезон по българското Черноморие вече започна, но очакваният ръст на туристите все още не е достигнат. Това коментира Павлина Илиева от Обединение „Бъдеще за туризма“ в ефира на NOVA NEWS.
„Сезонът стартира, за наша радост. Вече е юли месец и започват да идват все повече туристи на нашето море. Разбира се, ръстът, който желаем, все още не е постигнат, но се надяваме, че ще успеем“, каза Илиева.
По думите ѝ българското Черноморие често страда не само от реални проблеми в сектора, но и от начина, по който се говори за него. Според нея негативните сравнения с други дестинации вредят на собствения туристически продукт.
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„Много често правим много лоша реклама сами на себе си, на собствения си продукт. Цинизъм е да казваме колко е скъпо на нашето море, а колко е евтино в Гърция“, подчерта тя.
Темата за цените остава една от най-чувствителните в началото на всеки летен сезон. От туристическия бранш обаче настояват, че сравненията трябва да се правят внимателно, защото зависят от категорията на хотела, включените услуги, изхранването, транспорта и конкретната локация.
Друг сериозен проблем за сектора остава липсата на сезонни работници. Илиева посочи, че въпросът не се изчерпва само с наемането на кадри от чужбина, а изисква и по-специално отношение към сезонната заетост.
„Проблемът не е толкова дали ще вкараме чужди работници, а Министерството на труда да погледне, че това е сезонна професия и трябва да има облекчаване или подпомагане на сезонните работници“, смята тя.
Недостигът на персонал е сред повтарящите се трудности за хотели, ресторанти и заведения по морето. В активните летни месеци бизнесът има нужда от повече хора за обслужване, кухня, рецепция, почистване и поддръжка, но намирането и задържането на кадри остава предизвикателство.
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Според Илиева реалната картина за сезона ще стане по-ясна в следващите седмици, когато потокът към морето традиционно се засилва, а част от резервациите се правят в последния момент.