Започнаха засилени проверки на водните атракции по Черноморието

И зпълнителна агенция „Морска администрация“ е започнала интензивни проверки по цялото българско Черноморие с цел да гарантира безопасността на гражданите и туристите през активния летен сезон. Инспекциите се извършват съвместно с Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ и Главна дирекция „Гранична полиция“.

По време на проверките се контролира техническата изправност и регистрацията на плавателните средства, правоспособността на техните водачи, наличието на необходимото спасително оборудване, както и правилното обозначаване и спазване на коридорите за движение.

Масови проверки по плажове за спасители и лекарски екипи

Специално внимание се отделя на състоянието на въжетата, карабинерите, теглителните системи, спасителните жилетки и парашутите, използвани при парасейлинг, джетове, водни ски и други високорискови водни атракции.

До момента са проверени 11 водни бази и два плавателни съда за парасейлинг в района между Бургас и Слънчев бряг, като нарушения не са установени.

Редица нарушения на плажовете по Черноморието

От Министерството на транспорта и съобщенията посочват, че през настоящия сезон в област Бургас са одобрени 62 водни бази, от които 12 предлагат парасейлинг. В област Варна са одобрени четири водни бази и един обект за парасейлинг от общо 16 подадени заявления.

От институциите призовават всички ползватели на водни атракции да преминават задължителен инструктаж и да обръщат внимание на предоставените предпазни средства. Контролът по Черноморието ще продължи през целия летен сезон чрез внезапни проверки.