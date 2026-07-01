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Изгревът на свободата: „Джулай морнинг“ събра хиляди по Черноморието

Традицията, вдъхновена от песента „July Morning“ на Uriah Heep, отново събра хора край морето за първия юлски изгрев.

1 юли 2026, 07:24
Изгревът на свободата: „Джулай морнинг“ събра хиляди по Черноморието
Източник: БТА

З а поредна година рано сутринта на 1 юли млади и стари посрещат изгрева на слънцето на брега на морето.

В нощта срещу 1 юли хиляди хора по българското Черноморие, край язовири, планински върхове и поляни прекарват нощта под открито небе, за да посрещнат първите слънчеви лъчи на новия ден. Огньове, китари, рок музика и тишината преди изгрева се превръщат в символи на една необичайна традиция, позната като „Джулай морнинг“ - явление, което практически няма аналог никъде другаде по света.

Въпреки че носи името на известната песен „July Morning“ на британската рок група Uriah Heep, българският Джулай отдавна е надраснал музикалните си корени. За поколения българи той се е превърнал в символ на свободния дух, надеждата и новото начало.

  • Как възниква традицията

Песента „July Morning“ е включена в албума Look at Yourself, издаден през 1971 г. Композицията е написана от Кен Хенсли и Дейвид Байрън и се отличава с характерното си постепенно развитие, продължителните инструментални пасажи и философския си текст. Любопитен факт е, че самата песен не е създадена като химн на някакъв празник или движение. Тя разказва за търсенето на любов, смисъл и духовно пробуждане.

Именно в България обаче песента получава втори живот.

Според историците и изследователите на съвременната българска култура традицията започва да се оформя в края на 70-те и началото на 80-те години. Тогава млади хора във Варна започват да се събират на плажа в нощта срещу 1 юли, за да посрещнат изгрева на слънцето. В условията на комунистическия режим подобни неформални събирания се възприемат като своеобразен израз на независимост, бягство от ограниченията на ежедневието и стремеж към свобода.

Макар никога да не е била организирана политическа демонстрация, традицията постепенно придобива символично значение като мирен протест срещу ограниченията на тоталитарната система и като начин младите хора да изразят своята индивидуалност.

Източник: БТА
  • Защо именно първият юлски изгрев?

Изгревът винаги е бил символ на ново начало. В случая с „Джулай морнинг“ той носи още по-силно послание - надеждата, че всяка нова сутрин дава възможност човек да започне отначало.

Точно тази идея прави традицията толкова устойчива във времето. За едни Джулай е романтично преживяване, за други - духовен ритуал, а за трети - просто повод да споделят нощта с приятели под открито небе.

През годините първоначалният протестен заряд постепенно отслабва, но символиката остава. Днес Джулай се възприема най-вече като празник на свободата, приятелството, музиката и връзката с природата.

Източник: БТА
  • Камен бряг - столицата на Джулая

Въпреки че изгревът се посреща на десетки места из България, най-емблематичната точка остава Камен бряг.

Всяка година хиляди хора се събират на високите скали над морето още предишната вечер. Палят се огньове, свирят рок групи, звучат китари, а малко преди изгрева неизменно започва песента „July Morning“. Именно тук традицията достига най-големите си мащаби.

Камен бряг се превръща в своеобразен символ на Джулая и благодарение на дългогодишното участие на Джон Лоутън - бившия вокалист на Uriah Heep. В продължение на години той изпълнява песента на живо непосредствено преди изгрева, превръщайки се в неизменна част от празника. След смъртта му през 2021 г. мястото пази спомена за музиканта, когото мнозина наричаха „приятел на България“.

Източник: БГНЕС
  • Защо Джулай продължава да живее

Всяко поколение открива свой собствен смисъл в Джулая.

За хората, преживели социализма, той често е спомен за младостта и копнежа по свободата.

За по-младите е възможност да избягат за една нощ от градския шум, телефоните и ежедневната забързаност.

За фотографите - шанс да уловят един от най-красивите изгреви в годината.

За музикантите - повод рокът да прозвучи под откритото небе.

За всички останали - напомняне, че понякога най-ценните моменти са най-простите: море, приятели, огън и първите слънчеви лъчи.

Източник: БГНЕС
  • Повече от песен

Днес „Джулай морнинг“ е неофициален празник, който всяка година събира десетки хиляди хора. Няма организатор, няма официална програма и няма задължителни правила. Всеки избира сам къде да посрещне изгрева - на морския бряг, в планината, край река или язовир.

Именно тази свобода е съхранила традицията толкова дълго.

Защото Джулай никога не е бил просто концерт или фестивал. Той е настроение, символ и преживяване, което напомня, че независимо от трудностите всеки нов изгрев носи надежда за ново начало.

Може би именно затова, повече от четири десетилетия след първите неформални събирания по Черноморието, всяка година в първите минути на 1 юли хиляди хора отново отправят поглед към хоризонта и посрещат слънцето с едни и същи акорди - тези на „July Morning“.

Източник: БГНЕС    
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