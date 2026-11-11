„Парно ще има“: „Топлофикация София“ обещава над 53 км подменени трасета до края на годината

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Н ад 40 км от топлопреносната мрежа на „Топлофикация София“ са подменени към 30 октомври тази година. Очаква се до края на годината обновените трасета да достигнат 53 км. Това съобщи изпълнителният директор на дружеството Петър Петров по време на изслушване в Комисията по инженерна инфраструктура към Столичния общински съвет (СОС).

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По данни на ръководството дружеството има 467 000 абонати и поддържа 1045 км топлопреносна мрежа, по която загубите достигат 21,5%.

„Стремежът ни е да постигнем рекордни темпове при подмяната на трасетата, но за съжаление резултатът не е толкова видим за гражданите. Бих казал дори, че за тях той практически е невидим, защото ги интересува едно основно нещо – да имат отопление в домовете си и то на достъпна цена“, заяви Петров.

Той посочи, че към момента авариите, при които има прекъсване на топлоподаването, са 89. Други 425 са повредите, при които подаването на топла вода не е прекъснато.

По думите му проблемите са натрупвани с години, а голяма част от тях са свързани с недостатъчните инвестиции. За трайното им решаване са необходими постоянни вложения и подмяна на остарелите трасета.

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Нови пробиви по време на ремонтите

Петров обясни, че в някои случаи отстраняването на една авария води до допълнителни затруднения. След локализиране на повредата и спиране на топлоподаването започват изкопни дейности, установява се точното място на пробива и се подменя повреденият участък. Обикновено тази работа отнема около 24 часа.

При последващото запълване на топлопроводите и възстановяването на топлоподаването обаче понякога се появяват нови пробиви по същото трасе.

„Отстраняваме аварията на едно конкретно място, а на три метра по-надолу възниква нов пробив“, каза изпълнителният директор.

Той посочи, че има значително увеличение на авариите в топлофикационните райони „София – Изток“, „Земляне“ и „Люлин“. В останалите райони броят им е сравнително постоянен през годините.

Общо 185 служители работят по отстраняването на авариите в районите „София – Изток“ и „София – Запад“, а целият персонал на дружеството е 353 души. По думите на Петров екипите са ежедневно на терен и полагат извънреден труд, за да възстановяват услугата.

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Задълженията и финансовото състояние на дружеството

По време на изслушването Петър Петров представи и данни за финансовото състояние на „Топлофикация София“. Той съобщи, че задълженията към „Булгаргаз“ възлизат на 915 млн. евро, а към Българския енергиен холдинг (БЕХ) – на 403 млн. евро.

По думите му лихвите по задълженията към „Булгаргаз“ са били 11,91% до 2025 г., а от 2026 г. са 10,40%. Към БЕХ лихвите са били между 15 и 16%, а от 2026 г. са между 13 и 15% след намаляването на законната лихва и промяната на основния лихвен процент.

Петров посочи, че натрупаните лихви са увеличили дълга с близо 111 млн. евро от 2011 г. досега. По негови данни непризнатите от регулатора разходи за същия период възлизат на 929 млн. евро.

Директорът оспори начина, по който се представя общият размер на задълженията на дружеството. Според него, ако се съпоставят непризнатите разходи със задълженията и се приспаднат изплатените лихви, ще се получи по-пълна представа за финансовото състояние.

„В момента се говори за общо задължение в размер на 1,3 млрд. евро, но реалният размер на дълга е около 390 млн. евро“, заяви Петров.

Той определи ситуацията като своеобразен регулаторен капан. По думите му дружеството се нуждае от средства за ремонти и подмяна на мрежата, но тези инвестиции не се покриват в достатъчна степен от приходите.

„Ние не сме инвестиционен фонд, който да инвестира в различни стартъп компании. Ние сме дружество, което трябва да предоставя социална услуга“, подчерта директорът.

Според него, когато цената на топлинната енергия трябва да остане социално поносима, а държавната компенсация не покрива реалните разходи, финансовата тежест остава за дружеството и в крайна сметка се отразява и на гражданите.

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Изслушването беше свикано заради честите аварии и продължителните прекъсвания на отоплението и топлата вода в различни райони на София. Сред засегнатите квартали са „Младост“, „Дружба“, „Изток“, „Изгрев“, „Дианабад“, „Мусагеница“ и „Дървеница“.

Общинските съветници поискаха информация за причините за авариите, предприетите ремонтни дейности, осигурените екипи и ресурси, както и за сроковете за възстановяване на топлоподаването.

Сред основните въпроси беше и готовността на дружеството да осигури нормално отопление през предстоящия зимен сезон и да ограничи риска от нови масови прекъсвания.

Преди обсъждането пред сградата на Столичната община се събраха граждани, които протестираха заради липсата на парно и топла вода и честите аварии.

Междувременно Народното събрание отхвърли предложението на „Възраждане“ за изслушване на министъра на енергетиката Ива Петрова и председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране Пламен Младеновски. Искането беше свързано с техническото и финансовото състояние на „Топлофикация София“, последиците от авариите и плановите ремонти, задълженията на дружеството и контрола от страна на Министерството на енергетиката и КЕВР.