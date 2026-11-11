България

Не стана ясно кога „Топлофикация София” ще пусне парното в „Изток“ и „Изгрев“

В момента са спрени около 1000 абонатни станции

Николай Киров Николай Киров

11 ноември 2026, 20:20
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Т оплата вода и парното в столичните квартали „Изток“ и „Изгрев“ се очаква да бъдат възстановени до няколко дни, съобщи директорът на „Топлофикация София“ Петър Петров след изслушване в комисията по инженерна инфраструктура към Столичния общински съвет (СОС). По думите му причината за спряното топлоподаване е голяма авария на магистрален топлопровод, която се отстранява. Паралелно с това текат и няколко планови ремонта, водещи до локални прекъсвания. Работата се затруднява и от ограничения достъп до кварталите заради временната организация на движението и многото еднопосочни улици.

В момента са спрени около 1000 абонатни станции. Петров очаква след няколко дни проблеми с топлоподаването да останат в около 200 от тях. По авариите в района на ТЕЦ „София Изток“ работят 183 служители, а общо за столицата са ангажирани 353 души.

Аварии оставиха столични квартали без парно и топла вода

Директорът на дружеството посочи, че трайното решение на проблемите с прекъсванията е масова подмяна на амортизираните топлопроводи. „Топлофикация София“ има готовност да ремонтира до 150 км от мрежата годишно, ако осигури необходимото финансиране. Сред възможностите е кандидатстване по Модернизационния фонд на ЕС.

Общински съветници и жители на засегнатите райони настояха за конкретен график за възстановяване на услугата и по-ясна информация за бъдещите спирания. Председателят на Комисията за защита на потребителите Мая Манолова поиска за всеки ден без парно след първите 48 часа да бъдат начислявани неустойки, които да бъдат отразени във фактурите за ноември, получавани през декември. Тя предупреди, че ако компенсациите не бъдат изплатени, ще бъдат заведени колективни искове. Манолова настоя също на потребителите да не се начислява такса за сградна инсталация за периода без отопление.

Комисията по инженерна инфраструктура прие предложението директорът на „Топлофикация София“ да предоставя ежемесечни отчети за състоянието на дружеството. Бяха обсъдени и възможностите за преговори с държавата, кредиторите и регулаторните органи заради натрупаните задължения от общо 1,3 млрд. евро и високите лихви по тях. Борис Бонев от „Спаси София“ определи дружеството като поставено в регулаторен капан и призова за спешни преговори за финансовото му стабилизиране.

Десетки блокове в София остават без парно до средата на ноември, в „Дружба 2“ – до края на месеца

На заседанието бяха повдигнати и въпроси за управлението на дружеството, забавените ремонти и възможността за концесионирането му. Манолова се обяви против подобно решение в края на мандата на СОС и даде примери за продадени чрез частни съдебни изпълнители имоти на потребители заради стари задължения за парно. Тя призова за по-пропорционален подход при събирането на дълговете.

Столичната община обяви 12-и и 13 ноември за неучебни дни за 119. Средно училище „Акад. Михаил Арнаудов“ в район „Изгрев“ заради задължителни хигиенни и противоепидемични мерки, съобщиха от общинската администрация. 

Заповедта е издадена от кмета на София Васил Терзиев във връзка с предписание на Столичната регионална здравна инспекция след извършена проверка от здравните власти. От Столичната община уточниха пред БТА, че причината е липса на отопление поради възникнал проблем, като се работи по отстраняването му. 

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА    
Топлофикация София авария спряно парно
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