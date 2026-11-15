Само 5 екипа ремонтират авариите на „Топлофикация“ в София, министърът предупреди за проблем

Енергийният министър Ива Петрова заяви, че „Топлофикация София“ има сериозни организационни и технически проблеми, като само пет екипа обслужват авариите в столицата, а някои ремонти продължават над два месеца.

По думите ѝ дружеството не е изпълнило предписанията на Министерството на енергетиката, а задълженията му към „Булгаргаз“ може да надхвърлят 1 млрд. лева до края на отоплителния сезон.

Министърът увери, че цените на тока остават гарантирани до юни 2027 г., а държавата планира компенсации за домакинствата на природен газ с бюджет около 10 млн. евро и покриване на 50% от определена ценова разлика.

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Изключително притеснително е това, което се случва в момента по отношение на осигуряването на качествена топлофикационна услуга, която просто я няма в момента в части на София. От Министерството на енергетиката алармирахме още юли месец, защото нашите проверки показаха изключително притеснителни неща по отношение на подготовката на отоплителния сезон. Това заяви в ефира на "Събуди се" енергийният министър Ива Петрова.

По думите на Петрова липсва адекватна техническа организация. "Има само пет екипа, които трябва да отстраняват аварийни ситуации в цяла София. За много от тези аварийни ситуации аварийното отстраняване на повредата продължава над два месеца, което е абсолютно недопустимо. На 11 ноември колегите от контрола съставиха пореден констативен протокол. Искрено се надявам да се предприемат чисто технически и организационни мерки в дружеството, за да се гарантира отоплителният сезон, но проблемът е структурен", посочи тя, цитирана от NOVA.

Енергийният министър коментира, че на база на проверките, се дадени предписания. "Нашите последващи проверки показват, че тези предписания не са изпълнени", посочи Петрова. Тя призова за подобряване на ефективното управление.

"Всеки да си влезе в ролята и да има ангажираност, включително от ръководството на "Топлофикация София", както и от собственика на "Топлофикация София" - Столичната община, за да намерим както непосредственото решение за гарантирането на отоплителния сезон и качеството на услугата, така и по отношение на разрешаването на структурния проблем с "Топлофикация София", призова министър Петрова.

"В момента "Булгаргаз" има ангажимент да изпълнява доставките към "Топлофикация София". Ако в този момент има квартали на София без качествена услуга, това не е свързано със задълженията към държавните дружества или с липса на изпълнение на ангажимент от наша страна", подчерта енергийният министър.

По думите ѝ от началото на годината до момента няма никакви плащания от "Топлофикация" към "Булгаргаз", с изключение на това, което се събира по тристранно споразумение през Фонд "Сигурност на електроенергийната система". "Нищо чудно задълженията към обществения доставчик да надхвърлят милиард в края на сезона", прогнозира Петрова.

Министърът отбеляза също, че "Топлофикация София" е отчела към Министерството на енергетиката работна програма, с която гарантира, че към 1 октомври няма никакви проблеми във връзка с началото на сезона.

Петрова увери, че и за този отоплителен сезон "Булгаргаз" ще продължи да изпълнява задълженията си на обществен доставчик и ще доставя природен газ за "Топлофикация София" въпреки ситуацията.

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Ива Петрова увери, че през механизмите на Фонд "Сигурност на електроенергийната система" цените на електроенергията за този регулаторен период до юни месец 2027 г. са гарантирани да останат без промяна.

По думите ѝ доставките, количествата и цените са фиксирани за година напред, така че домакинствата имат комфорта да няма ефект върху цената волатилността на пазарите, която наблюдаваме в момента.

Ако потребителите нямат съществена промяна в модела на потребление и начина на ползване на електроенергията, сметката им би трябвало да отразява цените, които бяха юли, август, септември тази година, посочи министърът на енергетиката.

Петрофа увери, че във фонда има достатъчно средства. "Приходите на фонда трябва да се балансират спрямо разходите, така че във фонда има достатъчно ресурс за гарантиране на всички компенсаторни програми", посочи тя.

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"Онзи ден обявихме изключително безпрецедентен пакет на подкрепа, така че да има комфорт по отношение на цените както за домакинствата, по отношение на електроенергия, но също така и на парното. Обявихме една нова компенсаторна програма и за домакинствата, които използват директно природен газ, и то за месеците от ноември до март, когато се очаква сметките да са по-високи. Както и много широкообхватен пакет за подкрепа на бизнеса, така че да има спокойствие и предвидимост на разходите и за индустрията", посочи Петрова. Енергийният министър увери, че ще има достатъчно пари за всички мерки, които са предприети.

Тя каза още, че тези компенсаторни механизми са реакция на криза в момента, тъй като отново сме в безпрецедентна ситуация в енергийния сектор. "Това са механизми, които дават защита на гражданите и на бизнеса в тази волатилност. Същевременно ние работим по подобряване и решаване на структурните проблеми. По отношение на бита трябва наистина да направим една целева подкрепа за конкретни групи потребители, като енергийно бедни и енергийно уязвими. В момента заработи системата за оценка на това състояние на енергийна бедност и уязвимост. В управленската програма имаме предвидено и въвеждане на блокови цени", отбеляза ресорният министър.

"Ще предложим една програма с индикативен бюджет около 10 милиона евро, който бюджет е остойностен на база брой домакинства, които използват директно природен газ. Те са около 137 - 150 хиляди", заяви Ива Петрова.

"Ще си видят компенсациите във фактурите, подобно на компенсаторния механизъм за електроенергия. Индикативно сме изчислили като процент на компенсация 50% между разликата на регулираната цена на "Булгаргаз", по който всъщност се снабдяват тези домакинства, и една прогнозна цена на природния газ за съответно тримесечие, която се определя от регулатора", добави тя.

На база на одобрената за ноември цена на "Булгаргаз" изчисленията показват, че компенсацията ще бъде малко над 8 евро за мегаватчас.