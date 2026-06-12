Терзиев за "Топлофикация София": Нужен е независим анализ

З а да спрат авариите и шоковите сметки, трябва независим технически, финансов, правен и регулаторен анализ и одит на "Топлофикация София", смята кметът на столицата Васил Терзиев. Коментарът му е във връзка с решението на Столичния общински съвет да утвърди бизнес плана на дружеството, съобщиха от пресцентъра на Столичната община (СО).

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Според Терзиев дружеството има над 1 милиард евро задължения, което налага вземането на важни решения. Той обяви, че ще внесе отново доклада си за извършване на одит.

"Знам, че темата за независими анализи, доклади и преструктуриране може да звучи абстрактно. От нея обаче зависи нещо съвсем конкретно и практическо – да спрат авариите, шокиращите и непредвидими сметки и седмиците без топла вода в сърцето на европейска столица", аргументира се кметът.

Терзиев отново ще внесе в СОС доклад с искане за независим анализ на "Топлофикация София"

Според него е нужно в оценката да се включат международни експерти.

"Привличането на инвестиции изисква доверие. Нито държавата, нито водещи финансови институции като Международната финансираща корпорация (IFC) ще се ангажират с преструктуриране на дълга без подробен одит", коментира Терзиев, цитиран от пресцентъра на СО.

"Този анализ е задължителното условие, за да привлечем нужните между 1,5 и 2 милиарда евро за изграждане на нови когенерационни мощности", смята още кметът.

Неговата цел е да се гарантира сигурна услуга на предвидима цена.

Васил Терзиев призова общинските съветници да подкрепят доклада му.

В четвъртък Столичният общински съвет (СОС) прие три доклада, с които стартира процедура за избор на нови членове на Съвета на директорите на търговските общински дружества. Сред тях са "Метрополитен" ЕАД, "Столичен автотранспорт" ЕАД, "Столичен електротранспорт" ЕАД, "Център за градска мобилност" ЕАД, "Софинвест" ЕАД, Надзорен съвет на "Топлофикация София" ЕАД, "Спортна София-2000" ЕАД, "Софийски имоти" ЕАД, дружествата, които стопанисват петте столични пазара, както и общинските лечебни заведения.