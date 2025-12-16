България

Кризата в „Топлофикация София“: Терзиев иска пълен анализ от Световната банка

По думите на кмета дружеството има сериозни проблеми както с качеството на услугата, така и със задлъжнялостта, а бездействието само утежнява ситуацията

16 декември 2025, 12:36
Кризата в „Топлофикация София": Терзиев иска пълен анализ от Световната банка
Васил Терзиев   
Източник: БТА

В секи ден, в който не правим нищо, е ден, в който проблемите на „Топлофикация София“ се задълбочават. Това каза кметът на София Васил Терзиев на брифинг, на който коментира внесения от него и председателят на Столичния общински съвет (СОС) Цветомир Петров доклад за започване на цялостен анализ на състоянието на общинското дружество.

Терзиев заяви, че целта на доклада е да започне задълбочен и всеобхватен анализ на реалното състояние на „Топлофикация София“, който да бъде изготвен от Световната банка и Международната финансова корпорация. По думите на кмета дружеството има сериозни проблеми както с качеството на услугата, така и със задлъжнялостта, а бездействието само утежнява ситуацията.

Кметът подчерта, че анализът трябва да бъде цялостен, а не ограничен само до техническото състояние на мрежата. „Само технически анализ ще потвърди това, което вече знаем, че нещата са по-зле, отколкото преди пет или 10 години. Нашата цел е да имаме пълна картина, за да знаем как това дружество може да бъде съживено“, каза Терзиев.

По думите му „Топлофикация София“ осигурява топлоподаването на около 70% от домакинствата в столицата, което прави проблемите ѝ въпрос от ключово значение за целия град. Затова анализът трябва да обхване техническото и финансовото състояние, регулаторната рамка, както и възможностите за работа с държавата по отношение на натрупания дълг.

Терзиев каза, че дружеството се нуждае от инвестиции за над един милиард евро за рехабилитация на мрежата, изграждане на когенерационни мощности и други ключови проекти, като в същото време има и дълг в размер на над един милиард евро, който трябва да бъде преструктуриран. „Без решение на въпроса с дълга, няма икономическа логика който и да е инвеститор да влага подобни средства“, заяви той.

Кметът отхвърли твърденията, че докладът е свързан със „скрита приватизация“ или с намерения за продажба на дружеството. Той подчерта, че „Топлофикация София“ трябва да остане общинско дружество, чийто принципал е Столичният общински съвет, а промяна на собствеността, особено в частни ръце, е политически неприемлива.

По думите на Терзиев неговото лично мнение е, че в дългосрочен план възможно решение може да бъде форма на публично-частно партньорство или концесия, но това не е решение на кмета, а на Столичния общински съвет. „Това е двустепенен процес – първо да имаме данни, сценарии и модели, а след това принципалът да вземе информирано решение за следващата стъпка“, каза той.

Кметът допълни, че проблемите на „Топлофикация София“ не са само общински, а засягат целия град и държавата, поради което е необходим прагматичен и отговорен подход. Очакванията му са докладът да бъде разгледан на първата януарска сесия на Столичния общински съвет, след като бъдат осигурени официалните преводи на част от материалите. Първата фаза на анализа се очаква да отнеме между осем и девет месеца.

Председателят на СОС Цветомир Петров заяви, че прехвърлянето на активите на „Топлофикация София“ към държавата не е добро решение. По думите му на общинско ниво има по-голяма институционална стабилност и възможност подобна процедура да бъде доведена докрай, докато на държавно ниво честите политически промени създават несигурност. Според Петров при добър модел дружеството има потенциал не само да бъде стабилизирано, но и в дългосрочен план да допринася за общинските финанси.

Общински съветници от групата на „Спаси София“ заявиха на брифинг в Столична община във връзка с доклад, внесен от кмета на София Васил Терзиев за концесия на дружеството: Концесия на „Топлофикация София“ без технически одит е хaзарт със сметките на софиянци“

По думите на председателя на групата Борис Бонев още през април от „Спаси София“ е внесен доклад за изготвяне на реален технически одит на Топлофикация, който да обхваща състоянието на ТЕЦ-овете, тръбната мрежа и финансите на дружеството. „Не по документи, а чрез проверка на реалното състояние“, уточни той, като подчерта, че всички бъдещи решения трябва да се базират на такъв одит, а не на предположения или външни анализи.

Общинският съветник Андрей Зографски добави, че предложението за концесия на дружеството без предварителен одит е сравнимо с „да ни кажат: не знаем дали продаваме Мерцедес или каруца, но хайде да го дадем“. Той посочи, че привличането на Световната банка като посредник не освобождава местната власт от отговорност и не гарантира защита на обществения интерес.

От „Спаси София“ изразяват опасение, че липсата на ясна картина за състоянието на дружеството може да доведе до узаконено подаряване на обществен ресурс и да улесни свързани лица като бъдещи концесионери. Те подчертават, че въпреки положителните елементи в доклада - фазов подход и цената на консултантската услуга, липсва информация за текущото състояние на Топлофикация, която трупа около 1 милион евро дълг на ден, а общият ѝ дълг достига 1 милиард евро.

Бонев и Зографски призоваха за включването на пълен технически одит още в първата фаза на процедурата и обвиниха кмета, че саботира разглеждането на доклада, внесен от „Спаси София“. Те добавиха, че непрофесионалният подход към концесията може да доведе до повишаване на цените за потребителите и до непрозрачно управление на един от най-големите общински активи. Според тях предварителният одит е също и ревизия на 20-годишното управление на дружеството от ГЕРБ, което е една от причините докладът да бъде отлаган и саботиран.

Източник: БТА/Николета Василева    
Топлофикация София анализ на Топлофикация дълг общинско дружество Васил Терзиев Столичен общински съвет инвестиции публично частно партньорство финансово състояние рехабилитация
„ДПС – Ново начало": „Да" на машинното гласуване, но не с тези машини

„ДПС – Ново начало“: „Да“ на машинното гласуване, но не с тези машини

„Споделям ги с много жени, които обичам": Анджелина Джоли показва белезите си от мастектомията

„Споделям ги с много жени, които обичам“: Анджелина Джоли показва белезите си от мастектомията

Заплатите замръзват през 2026 г. заради удължителният бюджет

Заплатите замръзват през 2026 г. заради удължителният бюджет

Сидни Суени впечатли с визия, вдъхновена от Мерилин Монро

Сидни Суини впечатли с визия, вдъхновена от Мерилин Монро

Банките съветват какво да правим с еврото и левовете

Банките съветват какво да правим с еврото и левовете

Защо кучето копае и драска в леглото си

Защо кучето копае и драска в леглото си

<p>14 декември: Покоряването на Антарктида</p>
14 декември: Покоряването на Антарктида

<p>Изтеглят от пазара партиди бебешко мляко заради бактерии</p>
Изтеглят от пазара партиди бебешко мляко заради бактерии

Румънският президент: Ако Русия ни атакува, готови сме да отвърнем
Румънският президент: Ако Русия ни атакува, готови сме да отвърнем

Двойно поскъпване на зъболекарските услуги
Двойно поскъпване на зъболекарските услуги

