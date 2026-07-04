България

Капанът „Маказа“: Чака се до един час за Гърция заради пункт за дезинфекция

Надежда Неменски Надежда Неменски

4 юли 2026, 12:30
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В ъпреки влизането на страната ни в Шенген, пътят към Гърция продължава да бъде осеян с препятствия. Вече няколко седмици през уикендите на втория по натовареност граничен пункт „Маказа“ се образуват огромни струпвания на автомобили.

Основната причина за задръстванията е новоизграденият пункт за дезинфекция от гръцка страна, който е въведен в експлоатация през тази година. Тъй като съоръжението е доста дълбоко, шофьорите са принудени да намаляват скоростта си значително, което води до забавяне и струпване на коли. Очаква се преминаването в най-натоварените часове да отнема между половин и един час, съобщава NOVA.

Областният управител на Кърджали, Бисер Николов, обяснява, че задръстванията се получават след преминаване на границата или непосредствено преди нея, когато се натрупа по-голяма опашка.

„През тъй нареченото трасе, през което става обезпаразитяването на автомобилите на гръцка територия, преминаването отнема около 5-6 секунди. Това преминаване може да стане и по-кратко, но автомобилите, които стигат до там, от чисто любопитство се забавят“, коментира той.

Николов допълва, че съоръжението е изградено по всички европейски изисквания, но се надява, че в рамките на този месец изискването за преминаване през него може да отпадне. След разговори с гръцките власти е намалено количеството на водата в пункта, за да се избегне излишното стряскане на шофьорите при навлизане в обекта.

Вторият основен проблем за забавянето е свързан със светофар в Комотини, който се намира на няколко километра от границата. Според областния управител, този светофар допълнително затруднява движението към гръцкото крайбрежие.

По време на разговорите си с областния управител на гръцката област Източна Македония и Тракия, Бисер Николов е получил уверение, че проблемът с трафика в района на Комотини ще бъде разрешен чрез изграждането на кръгово движение. „Взето е решение на този етап да бъде изградено кръгово движение, по всяка вероятност със светофарно преминаване, което да регулира движението и трасето да стане по-проходимо и по-бързо“, заявява Николов.

По темата

Редактор: Надежда Неменски
Източник: Nova.bg    
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