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България поиска информация от Сърбия за пожара и предложи помощ

Българските дипломатически представителства в Белград и Ниш поддържат постоянен контакт с компетентните сръбски институции

Николай Киров Николай Киров

18 август 2026, 20:24
България поиска информация от Сърбия за пожара и предложи помощ
Източник: БТА

Б ългарското посолство в Белград връчи вербална нота на сръбските власти с искане за информация относно пожара в района край границата, който причини силно задимяване и на българска територия. Българско външно министерство предложи и съдействие за потушаването на огъня.

От МВнР съобщиха, че българските дипломатически представителства в Белград и Ниш поддържат постоянен контакт с компетентните сръбски институции.

Дим и мирис на изгоряло от Сърбия обгазиха Софийско и Пернишко

Заради гъстия дим, достигнал части от Софийска, Кюстендилска и Пернишка област, външното министерство е предприело спешни действия за изясняване на ситуацията и за получаване на актуална информация от сръбските власти.

По-рано през деня силно задимяване беше регистрирано в седем общини в Софийска и Пернишка област. Заради влошената обстановка системата BG-Alert беше задействана в Костинброд.

Задействаха BG-ALERT в Костинброд заради пожара в Сърбия

От външното министерство посочват, че ще информират своевременно обществеността за развитието на ситуацията.

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Борислава Бабиновска    
пожар задимяване Сърбия
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