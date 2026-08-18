България поиска информация от Сърбия за пожара и предложи помощ

Б ългарското посолство в Белград връчи вербална нота на сръбските власти с искане за информация относно пожара в района край границата, който причини силно задимяване и на българска територия. Българско външно министерство предложи и съдействие за потушаването на огъня.

От МВнР съобщиха, че българските дипломатически представителства в Белград и Ниш поддържат постоянен контакт с компетентните сръбски институции.

Дим и мирис на изгоряло от Сърбия обгазиха Софийско и Пернишко

Заради гъстия дим, достигнал части от Софийска, Кюстендилска и Пернишка област, външното министерство е предприело спешни действия за изясняване на ситуацията и за получаване на актуална информация от сръбските власти.

По-рано през деня силно задимяване беше регистрирано в седем общини в Софийска и Пернишка област. Заради влошената обстановка системата BG-Alert беше задействана в Костинброд.

Задействаха BG-ALERT в Костинброд заради пожара в Сърбия

От външното министерство посочват, че ще информират своевременно обществеността за развитието на ситуацията.