Връщат шефа на ВиК-Несебър в ареста

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А пелативният съд в Бургас уважи протеста на прокуратурата и постанови директорът на ВиК-клон Несебър Свилен Станчев отново да бъде задържан под стража.

Само преди седмица, на 11 август, мярката му за неотклонение беше променена от постоянен арест на „домашен арест“ с електронно проследяване, предава NOVA.

Прокуратурата е настояла за връщането му в ареста с аргумента, че разследването все още е в начален етап. Според държавното обвинение по-леката мярка може да създаде риск за събирането на доказателства, тъй като Станчев заема ръководна позиция във ВиК-Бургас.

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Сред мотивите на прокуратурата е и размерът на подкупа, който според обвинението Станчев е поискал и приел - 8 000 евро, равняващи се на 12 минимални работни заплати.

С решението си Апелативният съд възстановява най-тежката мярка за неотклонение спрямо обвиняемия.