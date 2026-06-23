Шокови глоби и нови правила в Гърция: Какво трябва да знаят шофьорите през 2026 г.

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Г ърция продължава да затяга контрола върху пътната безопасност с нов, значително по-строг режим за нарушения на пътя. През 2026 г. страната прилага обновен Кодекс за движение по пътищата, който вече предвижда по-високи глоби, по-дълги срокове на отнемане на свидетелства за управление и по-тежки санкции при повторни нарушения.

Огромни глоби и наказания в Гърция за опасно шофиране

Новите правила са част от стратегията на гръцките власти за намаляване на тежките катастрофи и повишаване на дисциплината на пътя. Част от тях вече се прилагат изцяло от началото на годината, включително по-строг контрол чрез камери и дигитални системи за засичане на нарушения.

Новият подход: „наказание при повторение“

Една от най-съществените промени е въвеждането на т.нар. „система на повторяемост“. Това означава, че при всяко следващо нарушение санкциите се увеличават – както финансово, така и административно.

При рецидив водачите могат да се сблъскат с многократно по-високи глоби, по-дълги срокове на отнемане на книжката, а в най-тежките случаи – и с наказателна отговорност.

В Гърция влизат в сила нови, много по-сериозни глоби за шофьорите - ето защо

Основни глоби в Гърция

Сред най-честите нарушения и санкции са:

Превишена скорост – глоби от около 350 евро, които при сериозни нарушения могат да достигнат до 2000–8000 евро, особено при екстремно превишение или улични гонки.

Шофиране с мобилен телефон – глоба от около 350 евро, като при повторни нарушения може да достигне няколко хиляди евро и дългосрочно отнемане на книжката.

Непоставен колан или каска – около 350 евро, с възможност за увеличение при рецидив.

Шофиране в нетрезво състояние – глоби до над 1200 евро, конфискация на автомобил и отнемане на свидетелството, а при тежки случаи – и съдебна отговорност.

Преминаване на червен светофар или знак STOP – тежки санкции, включително високи глоби и дълъг срок без право на управление.

Неправилно паркиране (особено на места за хора с увреждания) – около 150 евро и възможно временно отнемане на регистрационни табели.

Камери, дигитален контрол и по-бързо санкциониране

От 2026 г. Гърция ускорява и дигитализацията на контрола по пътищата. В редица градове вече работят смарт камери, които засичат нарушения като превишена скорост, използване на телефон или преминаване на червен сигнал.

Системата позволява по-бързо издаване на електронни глоби, които се изпращат директно до нарушителя. Част от нарушенията вече се обработват изцяло дигитално, без нужда от физически акт на място.

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По-строги наказания при тежки нарушения

Новият режим предвижда и по-сериозни последици при опасно поведение на пътя. При рецидив или тежки инциденти санкциите могат да включват:

дългосрочно отнемане на книжка (в някои случаи години),

значителни финансови санкции,

съдебно преследване и възможност за лишаване от свобода при тежки катастрофи.

Какво трябва да знаят туристите

Гръцките власти предупреждават, че новите правила важат еднакво за местни и чуждестранни шофьори. Това означава, че туристите, които пътуват с автомобил в страната, също подлежат на същите глоби и проверки.

Особено внимание се обръща на скоростта, използването на мобилен телефон и паркирането – нарушения, които най-често водят до санкции при чуждестранни водачи.

С новия режим Гърция се нарежда сред страните с най-строги пътни правила в Европа, като целта е ясна – по-малко катастрофи и по-висока дисциплина на пътя.