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Шокови глоби и нови правила в Гърция: Какво трябва да знаят шофьорите през 2026 г.

Санкции до хиляди евро, отнемане на книжка и дори затвор – Атина затяга контрола по пътищата с новия си Кодекс за движение

Василена Василева Василена Василева

23 юни 2026, 10:10
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Г ърция продължава да затяга контрола върху пътната безопасност с нов, значително по-строг режим за нарушения на пътя. През 2026 г. страната прилага обновен Кодекс за движение по пътищата, който вече предвижда по-високи глоби, по-дълги срокове на отнемане на свидетелства за управление и по-тежки санкции при повторни нарушения.

Огромни глоби и наказания в Гърция за опасно шофиране

Новите правила са част от стратегията на гръцките власти за намаляване на тежките катастрофи и повишаване на дисциплината на пътя. Част от тях вече се прилагат изцяло от началото на годината, включително по-строг контрол чрез камери и дигитални системи за засичане на нарушения.

Новият подход: „наказание при повторение“

Една от най-съществените промени е въвеждането на т.нар. „система на повторяемост“. Това означава, че при всяко следващо нарушение санкциите се увеличават – както финансово, така и административно.

При рецидив водачите могат да се сблъскат с многократно по-високи глоби, по-дълги срокове на отнемане на книжката, а в най-тежките случаи – и с наказателна отговорност.

В Гърция влизат в сила нови, много по-сериозни глоби за шофьорите - ето защо

Основни глоби в Гърция

Сред най-честите нарушения и санкции са:

  • Превишена скорост – глоби от около 350 евро, които при сериозни нарушения могат да достигнат до 2000–8000 евро, особено при екстремно превишение или улични гонки.
  • Шофиране с мобилен телефон – глоба от около 350 евро, като при повторни нарушения може да достигне няколко хиляди евро и дългосрочно отнемане на книжката.
  • Непоставен колан или каска – около 350 евро, с възможност за увеличение при рецидив.
  • Шофиране в нетрезво състояние – глоби до над 1200 евро, конфискация на автомобил и отнемане на свидетелството, а при тежки случаи – и съдебна отговорност.
  • Преминаване на червен светофар или знак STOP – тежки санкции, включително високи глоби и дълъг срок без право на управление.
  • Неправилно паркиране (особено на места за хора с увреждания) – около 150 евро и възможно временно отнемане на регистрационни табели.

Камери, дигитален контрол и по-бързо санкциониране

От 2026 г. Гърция ускорява и дигитализацията на контрола по пътищата. В редица градове вече работят смарт камери, които засичат нарушения като превишена скорост, използване на телефон или преминаване на червен сигнал.

Системата позволява по-бързо издаване на електронни глоби, които се изпращат директно до нарушителя. Част от нарушенията вече се обработват изцяло дигитално, без нужда от физически акт на място.

Внимавайте! Гърция въвежда нова глоба от 350 евро за шофьорите

По-строги наказания при тежки нарушения

Новият режим предвижда и по-сериозни последици при опасно поведение на пътя. При рецидив или тежки инциденти санкциите могат да включват:

  • дългосрочно отнемане на книжка (в някои случаи години),
  • значителни финансови санкции,
  • съдебно преследване и възможност за лишаване от свобода при тежки катастрофи.

Какво трябва да знаят туристите

Гръцките власти предупреждават, че новите правила важат еднакво за местни и чуждестранни шофьори. Това означава, че туристите, които пътуват с автомобил в страната, също подлежат на същите глоби и проверки.

Особено внимание се обръща на скоростта, използването на мобилен телефон и паркирането – нарушения, които най-често водят до санкции при чуждестранни водачи.

С новия режим Гърция се нарежда сред страните с най-строги пътни правила в Европа, като целта е ясна – по-малко катастрофи и по-висока дисциплина на пътя.

Автор: Василена Василева
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Шокови глоби и нови правила в Гърция: Какво трябва да знаят шофьорите през 2026 г.

Шокови глоби и нови правила в Гърция: Какво трябва да знаят шофьорите през 2026 г.

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