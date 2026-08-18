Свят

Сърбия се бори с над 40 пожара

Трудният терен и силният вятър пречат на гасенето, а властите следят качеството на въздуха

18 август 2026, 17:07
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С ръбските противопожарни служби се борят с два големи и над 40 малки пожара в цялата страна, а в Албания активни остават общо шест пожара, съобщиха местни медии.

Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ съобщи по-рано, че пожари, възникнали на територията на Сърбия, включително в района на Белград, както и пожари на територията на Албания, са вероятната причина за дима и намалената видимост, за които имаше сигнали от някои части на България. Около обяд от пожарната също обвързаха силното задимяване над София с пожар в Сърбия. 

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Според данни от Сектора за извънредни ситуации към Министерството на вътрешните работи на Сърбия, цитиран от сръбската обществена телевизия РТС, все още не е овладян пожарът на планината Столови край Кралево, Централна Сърбия, който избухна преди няколко дни. Слаб дъжд през нощта е облекчил условията, но силният вятър, мъглата на по-високите участъци и гъстият дим в по-ниските усложняват ситуацията.

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Продължава гасенето и на големия пожар в областта Банатски пясъци, Войводина, където силният вятър и труднодостъпният терен затрудняват овладяването на огъня в продължение на седмица. До този момент са изгорели общо 3500 хектара земя.

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Общо 45 пожара са активни в страната към момента, като 330 пожарникари се борят за овладяване на стихията.

Вчера в Сърбия са регистрирани общо 146 горски пожара и са извършени 201 интервенции на Сектора за извънредни ситуации.

Шест са активните пожари днес в Албания, където борбата на пожарникарите с пламъците също продължава, съобщи албанският информационен портал "Шчиптаря".

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Общо девет огнища на горски пожари са били регистрирани през деня в страната, като от тях активни остават шест. Властите съобщиха, че едно огнище е овладяно, а други две са под наблюдение.

Най-проблемни остават огнищата в планината Дайти до Тирана, в окръг Дибра в североизточната част на страната и в село Люфай, Северна Албания.

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В усилията за потушаването на огъня в Дибра по въздух участват два самолета. В Дайти са ангажирани 50 военнослужещи от въоръжените сили и един хеликоптер, а в Люфай огнището все още е активно, но с ниска интензивност. 

Задимяване над София: Дим от горски пожар в Сърбия достигна столицата
8 снимки
задимяване София
задимяване София
задимяване София
задимяване София
Източник: БТА, Симона - Алекс Михалева    
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