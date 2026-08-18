Шефът на МААЕ: В Сирия открихме тонове ядрен материал

Р афаел Гроси, директорът на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) заяви, че инспекторите ѝ са открили няколко тона ядрен материал в Сирия, в обект, за който властите са съобщили миналия месец.

Той похвали „смелото решение“ на Дамаск да докладва за неизвестния обект, който датира от епохата на Башар Асад, и заяви, че материалът ще бъде поставен под „международни мерки за сигурност“.

„Става дума за няколко тона ядрен материал, който би могъл да бъде използван за злонамерени цели“, каза Гроси.

Той говори на съвместна пресконференция със сирийския външен министър Асад ал Шибани.

МААЕ: 25 тона уран са изчезнали от обект в Либия

„На 17 юли изпратихме официално писмо до агенцията, в което по собствена воля обявихме наличието на ядрени материали в недеклариран обект, част от наследството, оставено от бившия режим,“ поясни Шибани и подчерта, че „техническите оценки“ сочат, че „тези материали не представляват риск“ и те „ще останат под сирийски национален контрол и ще подлежат на системата за гаранции на агенцията“.

Междувременно Гроси заяви: „Този материал ще бъде отчетен и ще бъде включен в системата за международни гаранции“.

Сирийски експерти и експерти от МААЕ ще работят заедно за безопасното съхранение на материалите, добави той.

„Започваме да обръщаме страницата, а това не означава, че забравяме миналото“, поясни Гроси, след като посети обект в Дейр аз-Зор в източната част на Сирия, затворен от 18 години, за който МААЕ подозираше, че съдържа ядрен реактор.

Шефът на МААЕ: Изправени сме пред нова ядрена надпревара

През 2018 г. Израел призна, че 11 години по-рано е извършил строго секретен въздушен удар срещу обекта.

„Бяхме на... обекта в Дейр аз-Зор, където в момента се извършват много мащабни разкопки и проучвания“, каза Гроси: „Това е много важно, защото, разбира се, потвърждава дългогодишната оценка на МААЕ, че тайно се е строил ядрен обект“.