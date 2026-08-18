Свят

Българка е обявена за изчезнала в Лион

Семейството няма сведения за нея от 14 август.

Николай Киров Николай Киров

18 август 2026, 17:00
Българка е обявена за изчезнала в Лион
Източник: ЕПА/БГНЕС

Б ългарска гражданка е в неизвестност от миналия петък във френския град Лион, като в социалните мрежи е отправен призив за свидетели, които биха могли да знаят за нейното местоположение, пише местното издание "Лион Капитал".

Семейството на Славка Димчева няма сведения за нея от 14 август. Българската гражданка е пристигнала с автобус от София и е трябвало да се срещне със сестра си на автогарата в Жерлан в Седми район на Лион.

Автобусът, с който е пътувала жената, обаче е пристигнал по-рано от предвиденото.

"Лион Капитал" предупреждава, че Димчева няма мобилен телефон и не говори френски език, а семейството ѝ се опасява, че тя може да се изгуби, тъй като има трудности при ориентирането.

По случая е започнало разследване. Приканва се всеки, който разполага с информация, която би могла да помогне за намирането ѝ,  да се свърже с полицията.

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Николай Джамбазов    
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