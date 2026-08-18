Свят

Израел удари Сирия, за да спре Турция, САЩ реагираха

Израел е споделил високочувствителна разузнавателна информация със САЩ

Николай Киров Николай Киров

18 август 2026, 22:54
Израел удари Сирия, за да спре Турция, САЩ реагираха
Източник: EPA/БГНЕС

С пециалният пратеник на САЩ за Сирия Том Барак осъди днешната израелска атака срещу военно летище в северозападна Сирия, предаде ДПА и заяви, че Вашингтон е дълбоко обезпокоен от тази атака, при която няма съобщения за щети или жертви. 

„Фокс Нюз“ съобщи, че неназован висш израелски служител е заявил, че Израел е споделил високочувствителна разузнавателна информация със САЩ преди нападението, но не даде повече подробности поради строго класифицирания характер на информацията. 

Министерството на външните работи на Сирия заяви, че Израел многократно е нанасял удари по страната след падането на дългогодишния президент Башар Асад на 8 декември 2024 г., докато сирийското правителство е проявило сдържаност, стремило се е да укрепи стабилността и е опитало да избегне по-нататъшна ескалация.

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Според неправителствената организация Сирийски център за наблюдение на правата на човека, военното летище „Абу Духур“ е било извън експлоатация от години, но в момента се възстановява с турска подкрепа.

Турски превозни средства и оборудване са разположени там от известно време, като работата включва техническа и логистична подготовка за евентуалното повторно въвеждане на летището в експлоатация. 

Турска военна делегация дори е посетила летището през последните дни, за да оцени напредъка на работата там, добави организацията.

Според информации в израелските медии, ударът е бил насочен към „ограничаване на военното влияние на Турция в Сирия“. 

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„Фокс Нюз“ цитира висшия израелски представител, който заяви, че преходният президент Ахмед аш Шараа е разбрал, че не може да действа като предишното ръководство, което е подкрепяло „марионетни сили“. Представителят обаче допусна, че Аш Шараа може да не е знаел „какво се случва“.

Барак критикува израелските въздушни удари по летището като ненужна ескалация и заявяви, че те не допринасят за регионалната стабилност. 

Правителството на Аш Шараа „нито е провеждало агресивна политика, нито е поддържало марионетни сили“, написа Барак в X, добавяйки, че то „многократно е показвало предпочитание към деескалация с Израел“.

Вашингтон досега улесняваше преговорите между страните и ще продължи да го прави, за да напредва в дипломатическите усилия, подчерта Барак. 

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Александър Евстатиев    
Сирия Израел САЩ Турция
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