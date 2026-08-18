Ще навредят ли шокиращите цени за „Евровизия“ на Бургас

С ериозни дискусии и въпроси за това докъде стига пазарната логика и къде започва абсурдът, предизвикаха в обществото обяви за апартаменти по наем в периода на предстоящата "Евровизия" 2027. В някои от обявите са посочени цени от десетки хиляди евро.

Застрашена ли е репутацията на българския туризъм и какво наистина ще се случи с цените с наближаването на събитието?

Според проф. Румен Драганов, директор на Института за анализи и оценки в туризма, градът домакин Бургас вече се предлага от туроператори на английския пазар.

Бургас в еуфория за „Евровизия“: Списъци с чакащи в хотелите и реакция за цените от 20 000 евро

"Най-скъпите цени за хотел, който е 5 звезди, са около 1200 евро за една седмица за двама души, т.е. излиза по 175 евро на ден, това е с транспорта. В 4 звезди цената е около 110 евро, ако отидем на 3 звезди, цената отива на 93 евро на вечер", обясни проф. Драганов.

По думите му, високите цени в отделни частни апартаменти по никакъв начин няма да навредят или да доведат до репутационна щета за Бургас и българския туризъм.

Над 20 000 евро за 5 нощувки: Какво става с цените в Бургас за „Евровизия 2027“

"Всеки нормален човек не би трябвало да обръща внимание на такива неща, защото някой дали го прави с маркетингова цел, дали иска да блокира една резервация, т.е. качва една цена, която никой няма да плати, за да може да си направи ремонт на апартамента. По важното е дали е платил въобще данъци миналата година, но искам да видя какви данъци е получила общината от такива "много добри" оферти и ще ви кажа – нула", посочи проф. Румен Драганов.