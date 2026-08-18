Свят

Германци докарали десетки хиляди нелегални мигранти в Италия

Общо около 42 300 души са пристигнали в италианските пристанища от 2022 г. насам с частни спасителни кораби

Николай Киров Николай Киров

18 август 2026, 17:27
Германци докарали десетки хиляди нелегални мигранти в Италия
Източник: AP/БТА

И талианското министерство на вътрешните работи публикува нови данни за нелегалната миграция. Според доклад повече от половината от мигрантите, достигнали Италия с частни спасителни кораби, са били доведени на брега от германски неправителствени организации.

В дебата относно справянето с нелегалната миграция в ЕС, Италия засилва натиска върху Германия. Правителството в Рим представи нови данни за нелегалната миграция през Средиземно море, откакто премиерът Джорджа Мелони встъпи в длъжност през октомври 2022 г.

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Данните, цитирани от „Франкфуртер Алгемайне Цайтунг“ сочат, че половината от всички мигранти, достигнали италианските пристанища с частни спасителни кораби, са били доведени от германски хуманитарни организации.

Според италианското министерство на вътрешните работи, германски хуманитарни организации са довели приблизително 22 500 мигранти в Италия от октомври 2022 г. Общо около 42 300 души са пристигнали в италианските пристанища през този период с частни спасителни кораби. Ако се включат допълнителни 4500 мигранти на кораби, плаващи под германски флаг, Рим отдава почти две трети от всички пристигащи на германската намеса.

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Министърът на вътрешните работи Матео Пиантедози наскоро поиска Германия да компенсира Италия под някаква форма. Италианският вестник „Стампа“ също съобщи за това искане. Според Рим, едва тогава биха могли да започнат дискусии относно връщането на мигранти съгласно правилата на Общата европейска система за убежище (CEAS).

Вицепремиерът на Италия Матео Салвини за пореден път остро разкритикува хуманитарните организации. Политикът от „Лига“ призова правителствата на Германия и Испания да „ограничат“ своите неправителствени организации, за да не довеждат повече „нелегални имигранти“ до италианското крайбрежие.

Редактор: Николай Киров
Източник: БГНЕС    
нелегална миграция Италия Германия
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