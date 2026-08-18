Евакуираха десетки деца заради пожар край Мездра

О гнена стихия вдигна на крак огнеборците в Мездра. Пожарът е избухнал във вилната зона на града и бързо е погълнал четири постройки. За щастие, сградите не се обитават постояно и няма информация за пострадали хора, предаде БГНЕС.

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Ситуацията обаче е наложила бърза реакция и евакуация на около 30 деца от намиращите се в непосредствена близост детска градина и център за деца с увреждания. Всички са изведени навреме и са на безопасно място.

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Към момента основният огън е потушен, но работата на терен не е приключила. Силният вятър в района продължава да създава сериозни проблеми, като раздухва тлеещите огнища и предизвиква нови разпалвания. Екипите остават нащрек.