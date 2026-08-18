Задействаха BG-ALERT заради пожар в Дупница

З адействана беше системата за ранно предупреждение BG-ALERT за хората на територията на община Дупница, предаде "Фокус".

Преди броени минути на мобилните телефонни устройства хората в града и селата около Дупница получиха известие, свързано с възникналия пожар днес.

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Оповестяването е направено от кмета на Общината Първан Дангов. Текстът гласи: "Поради възникнал пожар в гр. Дупница, м. "Елез Дере“ има задимяване в селата Джерман и Крайни дол. Пожарът е локализиран. Няма опасност за населението. Моля, запазете спокойствие и следете актуалната информация“.

От Областна дирекция на МВР – Кюстендил посочиха, че пожарът е локализиран на площ от 65 дка. той е обхванал сухи треви и отпадъци. Тази нощ остават на място дежурни екипи от районните противопожарни служби.

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Създава се организация горящите отпадъци да бъдат зарити, с което окончателно да се потуши пожарът.