Опасна „риба заек“ се разпространява във водите на Гърция

Г ръцкият червен кръст разпространи указания във връзка с увеличаващата се популация на опасния вид риба Lagocephalus sceleratus във водите на Гърция и рисковете, което това крие, съобщи държавната телевизия ЕРТ.

Lagocephalus sceleratus е вид лъчеперка, един от видовете, наричани понякога „риба балон“, известна и като „риба заек“. Тя съдържа невротоксин, който я прави изключително опасна за консумация.

Опасната риба от Червено море навлязла в гръцки води в резултат на затоплянето на Средиземно море

Самото ухапване от рибата не е отровно, но силните ѝ челюсти, подобни на клюн, могат да предизвикат сериозни наранявания и обилно кръвотечение.

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Червеният кръст съветва в случай на ухапване раната да се измие с течаща чиста вода и да се предприемат действия за кръвоспиране, без да се използват локални антисептици, освен ако не са предписани от лекар, след което незабавно да се потърси лекарска помощ.

Рибата е регистрирана в гръцки води от 2013 г., припомня „Прото тема“, като от тогава тя се разпространява все по-широко заради липсата на естествени неприятели, а случаите на пострадали хора се увеличават. Смята се, че видът е навлязъл в Средиземно море от Индийския океан през Суецкия канал.

Риба заек (Lagocephalus sceleratus) - опасен инвазивен вид в Средиземно море

Риба заек (Lagocephalus sceleratus), известна още като сребрист лагоцефал, е морска риба от семейство Риби таралежи (Tetraodontidae). Видът е известен с високата си токсичност и способността си да надува тялото си при опасност – защитен механизъм, който затруднява хищниците да я погълнат.

Биологично описание

Рибата заек има издължено, торпедовидно тяло с гладка кожа без люспи. Оцветяването ѝ е сребристо по корема и сивкаво до кафеникаво по гърба, често с тъмни петна. Характерни за вида са мощните челюсти, образувани от слети зъби, които формират здрава човка. С нея рибата може да разчупва черупки на мекотели и ракообразни, както и да поврежда риболовни съоръжения.

Възрастните екземпляри могат да достигнат дължина до около 110 сантиметра и тегло над 7 килограма.

Произход и разпространение

Видът произхожда от тропическите и субтропичните води на Индийския и Тихия океан. След откриването на Суецкия канал рибата заек навлиза в Средиземно море чрез процес, известен като Лесепсийска миграция.

През последните десетилетия тя се е разпространила широко в Източното Средиземноморие, включително край бреговете на Гърция, Турция, Кипър, Израел и Египет. Специалистите я определят като един от най-успешните инвазивни морски видове в региона. Има отделни съобщения за наблюдения в Черно море, но към момента липсват доказателства за установена и стабилна популация в българската акватория.

Токсичност и рискове

Рибата заек съдържа тетродотоксин – един от най-силните известни природни невротоксини. Най-високи концентрации на токсина се откриват в черния дроб, половите органи и кожата, но той може да присъства и в други тъкани.

Тетродотоксинът блокира нервните импулси и може да предизвика изтръпване, мускулна парализа, дихателна недостатъчност и смърт. За него не съществува специфична противоотрова, а лечението е предимно поддържащо.

Поради тази причина консумацията на риба заек е опасна и в редица държави уловът и търговията с вида са обект на специални ограничения или забрани.

Екологично и икономическо въздействие

Рибата заек се счита за инвазивен вид, който оказва значително влияние върху морските екосистеми. Тя се храни с различни морски организми, включително риби, ракообразни и мекотели, като може да променя баланса на местните хранителни вериги.

Освен екологичните последици, видът създава и икономически проблеми за риболовния сектор. Силните му челюсти често повреждат риболовни мрежи, въдици и улов, което води до финансови загуби за рибарите.

Поради високата си токсичност и бързото си разпространение рибата заек е обект на постоянно наблюдение от морски биолози и природозащитни организации в страните от Средиземноморския регион. При улов се препоръчва повишено внимание заради силната ѝ захапка и рискa от неправилна обработка или консумация.