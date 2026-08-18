Хакери откраднаха данни на 1,2 млн. души

Д анните на 1,2 милиона физически лица и 200 000 компании в Латвия са били откраднати при мащабна кибератака, предаде ДПА, позовавайки се на Дирекцията за безопасност на пътното движение в Латвия.

Според информацията, при атаката, извършена миналата седмица, са били откраднати данни като имена и фамилии, платежни данни, регистрационни номера на превозни средства и адресът, регистриран в деня на предоставяне на услугата.

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Населението на Латвия е около 1,9 милиона души. Първоначално не стана ясно кой стои зад случилото се.

Министър-председателят Андрис Кулбергс заяви, цитиран от новинарската агенция Лета, че не може да се изключи възможността за кибератака, извършена от друга държава.

Латвийската служба за киберсигурност и Дирекцията за безопасност на пътното движение на Латвия предупредиха, че измамници могат да злоупотребят с откраднатите данни.

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Кулбергс разпореди разследване на кибератаката и отправи критики към ръководството на Дирекцията за безопасност на пътното движение за това, че го е информирала за кражбата на данни едва след известно закъснение.

"Трябва да кажа, че съм неприятно изненадан от известния инфантилизъм в областта на сигурността в сферата на информационните технологии, който се наблюдава в някои регулаторни органи и държавни институции", заяви Кулбергс, като се позова на кибератака през юни срещу държавната горска администрация.

Два "сериозни киберинцидента", настъпили в кратък период от време, са "ясен сигнал, че са необходими допълнителни мерки за сигурност", каза премиерът. "Това вече е буквално въпрос на национална сигурност", добави той.