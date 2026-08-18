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Миронов: Време е да ударим Великобритания с балистична ракета "Орешник"

Лавров обвини Великобритания в участие във войната с Украйна

Николай Киров Николай Киров

18 август 2026, 21:14
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В реме е Русия да удари фабриките за производство на дронове във Великобритания с "Орешник". Това заяви председателят на "Справедлива Русия" Сергей Миронов пред ТАСС.

"Глупаците трябва да бъдат научени и мисля, че е време да атакуваме фабриките за дронове с голям обсег във Великобритания", каза руският политик, цитиран от "Фокус".

Той добави, че докато руското военно-политическо ръководство "показва чудеса на сдържаност, отговорност и самообладание", а "глупаците" бъркат руската сдържаност със слабост.

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Руският външен министър Сергей Лавров заяви, че Русия има право да разглежда прякото участие на Великобритания в ударите на руска територия като участие във войната с Украйна, предаде "Ройтерс". 

Коментарът идва, след като "Таймс" съобщи в събота, че за първи път са използвани дронове за далечни удари срещу Русия, произведени във Великобритания. След публикацията руското посолство в Лондон предупреди Великобритания за неуточнени "последици". 

Медведев: Заводи за дронове в Европа могат да станат цели на Русия

Британският премиер Анди Бърнам заяви днес, че Великобритания ще подкрепи Украйна "на 100%" в борбата ѝ срещу Русия.

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Фокус    
Русия Великобритания Заплахи
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