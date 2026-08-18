Обаждане до 911 разкрива вероятната причина за смъртта на Хейдън Панетиър

Етна отново изригна - ограничения на полетите в Катания

Владимир Кличко с първи думи след смъртта на Хейдън Пенетиър

„Той планира убийството, за да отмъсти за племенника си“: Започна делото за смъртта на Тупак Шакур

Meta е на съд: Какво трябва да знаете

Сърбия се бори с над 40 пожара

В реме е Русия да удари фабриките за производство на дронове във Великобритания с "Орешник". Това заяви председателят на "Справедлива Русия" Сергей Миронов пред ТАСС.

"Глупаците трябва да бъдат научени и мисля, че е време да атакуваме фабриките за дронове с голям обсег във Великобритания", каза руският политик, цитиран от "Фокус".

Той добави, че докато руското военно-политическо ръководство "показва чудеса на сдържаност, отговорност и самообладание", а "глупаците" бъркат руската сдържаност със слабост.

Ескалация: Москва заплаши Лондон - „ще платите висока цена“

Руският външен министър Сергей Лавров заяви, че Русия има право да разглежда прякото участие на Великобритания в ударите на руска територия като участие във войната с Украйна, предаде "Ройтерс".

Коментарът идва, след като "Таймс" съобщи в събота, че за първи път са използвани дронове за далечни удари срещу Русия, произведени във Великобритания. След публикацията руското посолство в Лондон предупреди Великобритания за неуточнени "последици".

Медведев: Заводи за дронове в Европа могат да станат цели на Русия

Британският премиер Анди Бърнам заяви днес, че Великобритания ще подкрепи Украйна "на 100%" в борбата ѝ срещу Русия.