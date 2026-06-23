Свят

Комари преносители на западнонилска треска и японски енцефалит се разпространяват в Гърция

Здравните власти в Европа предупреждават за нови рискове заради климатичните промени

23 юни 2026, 20:55
Комари преносители на западнонилска треска и японски енцефалит се разпространяват в Гърция
Източник: iStock

К омарите вече се срещат целогодишно в Гърция, съобщават гръцките медии. Основната причина са промените в климата, които се наблюдават на европейския континент, и способността на насекомите да се приспособяват към условията в нови за тях територии. В началото на юни Европейският център за контрол и превенция на заболяванията (European Centre for Disease Prevention and Control) излезе с доклад, в който се разглеждат нови данни по отношение на разпространението на паразити и насекоми в Европа.

Болестите, пренасяни от комари, стават все по-рискови в Европа

Разпространението на комарите, които са преносители на заразни болести, е едно от предизвикателствата пред европейските здравни власти, пише в публикация по темата в. "Та неа". Климатичните промени, движението на населението и международната търговия създават благоприятни условия за установяването на нови видове насекоми в райони, които до момента не са обитавали. Картите, изготвени от Европейския център за контрол и превенция на заболяванията, показват, че Гърция вече е в епицентъра на тези промени.

Според европейските специалисти тигровият комар (Аedes albopictus) вече се среща на територията на цяла Гърция. Данните показват и друга особеност, характерна за Гърция - тя вече е сред зоните в Европа, където комарите се възпроизвеждат през по-голямата част от годината. Например тигровият комар е активен за период от осем месеца, което доказва колко благоприятен за жизнеспособността на насекомото е станал климатът в Гърция, пише "Та неа".

Климатичните промени увеличават риска от тропически болести в Европа

В Гърция се срещат още комарите от вида Culex, които са преносители на западнонилска треска, и подвидът Culex tritaeniorhynchus, който може да зарази с инфекциозното заболяване японски енцефалит. Въпреки че до момента няма регистрирани случаи на японски енцефалит в Европа, присъствието на вида в Гърция се разглежда като потенциална опасност за общественото здраве, пише още "Та неа". 

Източник: iStock

Комарите са семейство насекоми от разред Двукрили, които заемат ключово място в екосистемите, но същевременно са признати за едни от най-опасните същества за човешкото здраве в световен мащаб. Опасността от тези насекоми не произтича директно от самото им ухапване, което обикновено предизвиква лека локална реакция, а от тяхната роля на вектори – организми, които пренасят и предават патогенни микроорганизми като вируси, паразити и бактерии между гостоприемници.

Значимостта на комарите като здравна заплаха е исторически доказана. В продължение на векове те са били причина за опустошителни епидемии, които са променяли демографската картина и са възпрепятствали социално-икономическото развитие на цели региони. Най-известните заболявания, пренасяни от различни видове комари, включват малария, денга, вирус „Западен Нил“, жълта треска, зика и чикунгуня. Маларията, причинена от протозои от рода Plasmodium и пренасяна от комарите от род Anopheles, остава една от най-сериозните заплахи, причинявайки стотици хиляди смъртни случаи годишно, предимно в тропическите райони.

Механизмът на предаване на болестите е сравнително прост, но изключително ефективен. Когато женският комар смуче кръв, за да набави протеини, необходими за развитието на яйцата си, той използва своя хобот, за да пробие кожата на гостоприемника. Ако комарът е инфектиран, патогените преминават в кръвния поток на жертвата заедно със слюнката на насекомото, която действа като антикоагулант.

Важен аспект от опасността на комарите е тяхната адаптивност към промените в околната среда и човешката дейност. Глобализацията, урбанизацията и климатичните промени допринасят за разширяването на ареалите на определени видове, като например тигровия комар (Aedes albopictus), който е инвазивен вид, способен да пренася множество вируси и успешно да се адаптира към по-умерени географски ширини. Съхранението на застояла вода в близост до човешките поселения създава идеални условия за размножаване на тези насекоми, което прави контрола върху популацията им сложен процес.

Мерките за ограничаване на риска включват както индивидуална защита чрез репеленти и защитни мрежи, така и мащабни обществени стратегии като унищожаване на местата за размножаване, използване на инсектициди и научни методи за генетична модификация на популациите с цел намаляване на техния репродуктивен капацитет. Разбирането на биологията на комарите е от критично значение за предотвратяването на епидемии и опазването на общественото здраве.

 

Източник: БТА, Елена Дражева    
комари Гърция климатични промени тигров комар обществено здраве инфекциозни заболявания западнонилска треска японски енцефалит Европейски център за контрол и превенция на заболяванията паразити
Последвайте ни

По темата

Самолет с румънски туристи кацна аварийно на Летище Горна Оряховица

Самолет с румънски туристи кацна аварийно на Летище Горна Оряховица

Кристиано Роналдо стана първият футболист в историята, който отбелязва гол на шест Световни първенства

Кристиано Роналдо стана първият футболист в историята, който отбелязва гол на шест Световни първенства

Мавродиев иска ускорена екстрадиция в България, обяви адвокатът му

Мавродиев иска ускорена екстрадиция в България, обяви адвокатът му

Украйна унищожи железопътен мост над Севернокримския канал в Крим

Украйна унищожи железопътен мост над Севернокримския канал в Крим

Webit 2026 в София: бизнесът и технологиите търсят формулата за икономиката на бъдещето

Webit 2026 в София: бизнесът и технологиите търсят формулата за икономиката на бъдещето

biss.bg
Оставаме в график за нов рекорд по продажби в края на годината

Оставаме в график за нов рекорд по продажби в края на годината

carmarket.bg
Джей Ди Ванс отпътува за Швейцария за преговори с Иран
Ексклузивно

Джей Ди Ванс отпътува за Швейцария за преговори с Иран

Преди 2 дни
Какво е състоянието на тримата работници на АПИ, пометени от кола край Ботевград
Ексклузивно

Какво е състоянието на тримата работници на АПИ, пометени от кола край Ботевград

Преди 2 дни
Британските власти издирват 3 500 българи за непогасени студентски заеми
Ексклузивно

Британските власти издирват 3 500 българи за непогасени студентски заеми

Преди 2 дни
Нула захар, повече проблеми? Учени направиха неочаквано откритие
Ексклузивно

Нула захар, повече проблеми? Учени направиха неочаквано откритие

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Процедурни правила за избор на член на КПК приеха съдиите от ВКС

Процедурни правила за избор на член на КПК приеха съдиите от ВКС

България Преди 1 час

В сайта на съда – в секцията „Избор на член на КПК от ВКС“, ще бъдат публикувани документите, свързани с процедурата

Опасна находка в морето: Мина изплува край пристанището в Солун

Опасна находка в морето: Мина изплува край пристанището в Солун

Свят Преди 3 часа

Бреговата охрана е уведомила военноморските власти, след като мината е била забелязана при обход на кейовата зона

СДВР се самосезира по сигнала за нападения в района на подлез „Плиска“

СДВР се самосезира по сигнала за нападения в района на подлез „Плиска“

България Преди 4 часа

Инициирана е среща с представители на местната власт

Новият съпруг на Кейти Прайс твърди, че е „осиновил“ децата ѝ, без дори да ги е виждал на живо

Новият съпруг на Кейти Прайс твърди, че е „осиновил“ децата ѝ, без дори да ги е виждал на живо

Любопитно Преди 4 часа

Едва излязъл от затвора в Дубай, новият съпруг на Кейти Прайс реши да припечели пари от фенове и шокира с признанието, че вече е баща на петте ѝ деца – макар никога да не ги е виждал очи в очи

Шокиращо признание на майката на двете деца, открити мъртви в кола във Франция

Шокиращо признание на майката на двете деца, открити мъртви в кола във Франция

Свят Преди 4 часа

Братята, на възраст само на четири и две години, бяха открити в безпомощно състояние от майка си в понеделник следобед във френския град Карпантрас в кола, паркирана пред къщата на баба им

<p>Радев обясни защо Олег Невзоров е върнат в страната</p>

Румен Радев: Невзоров е допуснат обратно в България заради важни показания по случая „Баба Алино“

България Преди 4 часа

Министър-председателят посочи, че решението е взето, за да бъдат събрани важни данни за незаконното строителство във Варна

<p>Еврокомисарят по отбраната: Русия може да тества Европа, ако САЩ изтеглят сили и техника от континента</p>

ЕС се готви за по-малко американска военна подкрепа: Кубилиус предупреди за риск за отбраната

Свят Преди 4 часа

Европа остава силно зависима от САЩ за дозареждане във въздуха, разузнаване и сдържане срещу Русия.

25 години по-късно: Смъртоносният прах от 11 септември продължава да взема жертви и днес

25 години по-късно: Смъртоносният прах от 11 септември продължава да взема жертви и днес

Свят Преди 4 часа

Официалният брой на загиналите при атентатите на 11 септември е 2977 души, но истинският мащаб на трагедията е далеч по-голям. Заради излагането на токсичния прах на Ground Zero, днес починалите от рак и белодробни болести надвишават преките жертви

Тръмп се похвали, че петролът минава през Ормузкия проток, а цените падат

Тръмп се похвали, че петролът минава през Ормузкия проток, а цените падат

Свят Преди 4 часа

Американският президент отчете рекордни доставки и понижение на цената на суровината след напредък в преговорите с Иран

Изтребител F-35 Lightning

Напрежение: НАТО вдигна изтребители заради руски ядрени бомбардировачи

Свят Преди 5 часа

Въпреки че страните от НАТО често вдигат изтребители по тревога, когато засекат руски самолети да летят близо до въздушното пространство на алианса, прелитането на бомбардировачи с ядрени способности близо до територията на НАТО обикновено се разглежда като тактика за сплашване – особено в Арктика

ЕК мобилизира милиарди за стратегически коридор между Европа и Азия

ЕК мобилизира милиарди за стратегически коридор между Европа и Азия

Свят Преди 5 часа

Брюксел и международни финансови институции зaлaгaт на по-добра транспортна и енергийна свързаност между Европа и Централна Азия

<p>Webit 2026 откри деня с робот на сцената и разговор за бъдещето на България в ерата на изкуствения интелект</p>

Webit 2026 откри деня с робот на сцената и разговор на живо с трима членове на правителството за бъдещето на България в ерата на изкуствения интелект

Любопитно Преди 5 часа

По време на форума бяха обявени две правителствени инициативи — приложение за „справедлива цена" на основните храни и платформата СИГМА за прозрачност на обществените поръчки

<p>Русия с нов словесен залп: Лавров заклейми САЩ и обиди Зеленски</p>

Лавров: САЩ вече не са безпристрастен посредник за Украйна, Зеленски е „фюрер“

Свят Преди 5 часа

Руският външен министър заяви, че Москва е готова за преговори, но не отстъпва от условията си към Киев.

Няма достатъчно доказателства за повдигане на обвинения по случая "Баба Алино"

Няма достатъчно доказателства за повдигане на обвинения по случая "Баба Алино"

Свят Преди 5 часа

От пристигането си у нас преди седмица инвеститорът Олег Невзоров е разпитван няколко пъти като свидетел

Министър Шишков: Пътят за Видин е мъка и позор за управлението

Министър Шишков: Пътят за Видин е мъка и позор за управлението

България Преди 5 часа

Министър Иван Шишков показа на брифинг картата на основните изградени магистрали у нас и допълни, че липсват много трасета

.

Родители кръстиха бебето си Xfrgolszzzxy, болницата отказа да го регистрира

Любопитно Преди 5 часа

Как едно непроизносимо име се превърна в кошмар за държавната администрация? Историята зад интернет сензацията, която доказа, че дори родителската лудост си има законни граници

Всичко от днес

От мрежата

15 странни неща, които кучето прави, защото ви обича

dogsandcats.bg

10 породи кучета, които обичат водата, калта и забавленията на открито

dogsandcats.bg
1

Десетки посрещнаха слънцето на Бегликташ

sinoptik.bg
1

Лятото започва с жеги и градушки

sinoptik.bg

Когато завесата не пада завинаги: Георги Парцалев и безсмъртието на таланта

Edna.bg

15 неща, които всяка жена трябва да направи поне веднъж това лято

Edna.bg

Холивудска подкрепа за българския тенис от Мария Бакалова

Gong.bg

Горчиво отпадане за Виктория Томова на Уимбълдън

Gong.bg

Мощни бури в Северозападна България (ВИДЕО)

Nova.bg

Самолет на египетски авиолинии с румънски туристи кацна аварийно на Летище Горна Оряховица (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg