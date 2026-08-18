„Управление чрез Facebook“: Унгарският премиер Петер Мадяр с 545 поста за 100 дни

П рез първите сто дни от управлението унгарският премиер Петер Мадяр е публикувал 545 съобщения във Facebook. Това прави средно по 5,5 публикации на ден. Между отделните постове са изминавали средно четири часа и 23 минути, показва анализ на цялата публична активност на премиера в периода от 9 май до 16 август.

Според анализа нито един от 100-те дни не е преминал без публикация. В най-активния ден 11 август, когато парламентът избира президент на републиката, Мадяр има 11 поста. Данните показват едновременно увеличение на честотата на публикациите и спад на ангажираността на аудиторията. През първите 25 дни са публикувани средно 5,4 поста дневно, докато през последните 25 дни средният брой достига 6,1. В същото време взаимодействията с публикациите намаляват с 45% при сравнение между първите и последните 30 дни, а средният брой споделяния спада от 5276 на 3130.

Най-популярната публикация за периода не е свързана с конкретно управленско решение. Снимка на тримата синове на премиера, публикувана на 10 май, е получила 388 240 харесвания. Втората по популярност публикация е призив към потребителите да подкрепят искането за незабавна оставка на президента Тамаш Шуйок, 386 984 харесвания. Показателен е и резултатът на публикацията със снимка от градината на Мадяр. Петте думи „Гордостите на моята градина. Хубава неделя!“ са получили 243 284 харесвания и 18 099 коментара.

„Фейсбук управление“

Най-често срещаната тема не е непосредствената работа на правителството, а политическите атаки срещу предишното управление и „Фидес“. Общо 150 публикации споменават „Фидес“, Виктор Орбан или теми, свързани с корупция, предполагаеми злоупотреби и пропаганда. „Фидес“ е споменат конкретно в 90 публикации, а Виктор Орбан в 63. На темите за корупция и имущество са посветени 98 публикации, на икономиката 85, на АЕЦ „Пакш“ и енергийното снабдяване 70, а на външната политика 65. Образованието и здравеопазването са споменати съответно в 28 и 25 публикации.

За конкретни разпореждания или освобождавания от длъжност има само три публикации. Шест са свързани с правителствени постановления или законопроекти, а други шест – с официални срещи и приеми.

Именно това съотношение стои в основата на критиките, че правителството на „Тиса“ управлява чрез Facebook. Самият Мадяр отхвърля тезата, че директната комуникация с гражданите означава липса на реални действия. Според него публичното информиране за решенията не означава, че правителството „не прави нищо друго“.

Кратките видеа се представят най-добре

Форматът също оказва влияние върху реакциите. 173 кратки видеа са получили средно 90 323 харесвания и 6584 споделяния. Обикновените текстови публикации са получили средно 73 323 харесвания и 2987 споделяния.

Най-слаби са резултатите на дългите, необработени видеозаписи. Средно те са получили 18 657 харесвания, като четирите най-слабо представили се публикации за целия период са именно записи от парламентарни изказвания или отговори. Особено силно се разпространяват видеата с обвинения към предишното управление. Осем публикации, посветени на нощни проверки в две министерства, са събрали общо около 111 000 споделяния. В същото време публикациите за реални правителствени действия също привличат значително внимание, когато са публикувани. Съобщението от 11 май с незабавни указания към изпълняващите длъжността министри е получило 178 500 харесвания, а публикацията за напускането на „Кармила“ 182 581.

Пакш като пример за „публично управление“

Кризата около АЕЦ „Пакш“ е пример, при който Facebook комуникацията е функционирала и като инструмент за оперативно информиране. Между 28 юли и 16 август Мадяр е публикувал 122 съобщения, свързани с решения на правителството, работата на турбините и нивото на Дунав.

Това съвпада с по-широката картина на управленската комуникация на новото правителство. Още през юни официални унгарски съобщения представят решенията на кабинета заедно с публичните обяснения на премиера във Facebook и на пресконференции, включително по въпросите за европейските средства, енергетиката и държавните активи.

„Facebook управлението“ на Мадяр се характеризира с изключително висока честота на публикациите, но данните показват, че увеличаването на обема не гарантира запазване на вниманието на аудиторията. През последните 25 дни той е публикувал 17 поста повече, отколкото през първите 25, но те са събрали шест милиона харесвания по-малко.