Важна информация за въздуха в София след задимяването от Сърбия

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В ъв връзка със задимяването в София, предизвикано от мащабни горски пожари в Република Сърбия, Столичната община информира, че ситуацията с качеството на атмосферния въздух в града се подобрява.

Динамика на показателите: Според официалните данни от Националната система за мониторинг на МОСВ и Мобилната автоматична станция на Столичната община, между 12:00 и 13:00 часа е регистриран моментен пик в нивата на фини прахови частици (ФПЧ10). Най-високи стойности са отчетени в АИС „Надежда“, където в 12:00 ч. часовата концентрация е достигнала 100 µg/m³, при средноденонощна норма от 50 µg/m³.

Откъде се появи димът над София? Столична община с извънредно обяснение

Към 15:00 часа измерванията показват тенденция към намаляване на концентрациите във всички пунктове за мониторинг:

АИС „Надежда“: нивата са спаднали до 56.56 µg/m³.

АИС „Дружба“ и АИС „Младост“: съответно 46.26 µg/m³ и 42.9 µg/m³

АИС „Павлово“: 38.33 µg/m³.

Мобилна автоматична измервателна станция (Цар Освободител): 48.46 µg/m³.

Дим и мирис на изгоряло от Сърбия обгазиха Софийско и Пернишко

Всички останали наблюдавани показатели – озон, въглероден оксид, азотен диоксид и серен диоксид - остават трайно в рамките на нормативните изисквания.

Метеорологична прогноза: По данни на НИМХ, задимяването е пренесено над Софийската котловина от силен северозападен вятър и вследствие на големи  пожари в съседна Сърбия. Експертната прогноза е благоприятна – вятърът ще продължи със същата посока и интензитет до утре по обяд, което ще подпомогне пълното и трайно разсейване на замърсителите от приземния въздушен слой.

Столичната община продължава непрекъснатия мониторинг и ще предоставя актуална информация при всяка промяна в обстановката. Съветват се гражданите да преустановят престоя на открито и да затворят прозорците на домовете си в случай, че усетят повторно задимяване. 

Задимяване над София: Дим от горски пожар в Сърбия достигна столицата
8 снимки
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задимяване София
задимяване София
Източник: БГНЕС    
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