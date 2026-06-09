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Българите се оказаха най-опасните шофьори в Гърция сред чужденците

Увеличение на пътнотранспортните произшествия (ПТП) с автомобили с чуждестранна регистрация е регистрирано в Гърция през 2025 г., като България остава на първо място сред страните на произход

9 юни 2026, 16:34
Българите се оказаха най-опасните шофьори в Гърция сред чужденците
Източник: iStock/GettyImages

У величение на пътнотранспортните произшествия (ПТП) с автомобили с чуждестранна регистрация е регистрирано в Гърция през 2025 г., като България остава на първо място сред страните на произход.

Според данни на Службата за международно застраховане, регистрираните произшествия в Гърция с участието на превозни средства с чужди номера възлизат на 4 831 през 2025 г. спрямо 4 781 през 2024 г. Увеличението е малко – от порядъка на 1%, но данните показват трайно високо участие на превозни средства от съседни и европейски държави. В същото време е отчетен значителен ръст и на инцидентите в чужбина с превозни средства, носещи гръцки регистрационни номера.

България е лидер

България остава и през 2025 г. на първо място сред страните на произход на превозните средства с чужди номера, участвали в пътнотранспортни произшествия на територията на Гърция, пише електронното издание Xanti Nea

Инцидентите с автомобили с българска регистрация възлизат на 1297. Този брой съответства на около 26,8% от общия брой на регистрираните произшествия с чужди табели в южната ни съседка.

Постоянното присъствие на България на първото място е свързано и с интензивното трансгранично движение, особено в Северна Гърция, където трафикът на превозни средства от съседни държави е засилен.

Германия и Румъния на второ и трето място

На второ място по брой произшествия в Гърция се нареждат превозните средства с германски номера. През 2025 г. са регистрирани 652 инцидента с германски табели, което представлява 13,5% от общия брой.

Следват превозните средства с румънска регистрация с 478 катастрофи и дял от 9,9%.

Трите водещи държави – България, Германия и Румъния – събират общо почти половината от регистрираните произшествия с чужди номера в Гърция. Този факт показва, че по-голямата част от съответните инциденти се дължат на превозни средства от конкретни страни с интензивно присъствие по гръцката пътна мрежа.

Леко увеличение на общия брой на инцидентите

На общо ниво инцидентите с чужди номера в Гърция са се увеличили с 1% през 2025 г. Броят им достига 4 831 спрямо 4 781 през 2024 г.

Ръстът е ограничен, но потвърждава, че трансграничните пътнотранспортни произшествия остават стабилна и значима част от застрахователните и пътните инциденти в страната. Данните се предоставят от Службата за международно застраховане – органът, който управлява случаите на ПТП с трансграничен характер.

В кои страни се отчита ръст

Според наличните данни, забележимо увеличение в абсолютни стойности се наблюдава при инцидентите с регистрационни номера от Албания, Румъния, Северна Македония, Сърбия и Украйна.

Това увеличение показва нарастващото присъствие по гръцките пътища на превозни средства от балканските страни и Източна Европа. Географското положение на Гърция, туризмът, движението на работници и семейните връзки със съседните страни са фактори, които влияят на трафика на автомобили с чуждестранна регистрация.

Ръст на инцидентите с гръцки номера в чужбина

Още по-сериозен ръст е регистриран при инцидентите, станали извън Гърция, с участието на превозни средства с гръцка регистрация. През 2025 г. тези случаи възлизат на 1 233 спрямо 1 066 през 2024 г. Увеличението достига 15,7%.

Този елемент показва, че броят на регистрираните инциденти с гръцки превозни средства извън граница е нараснал значително, вероятно в резултат на засиленото движение към съседни и европейски държави.

Къде са станали най-много инциденти с гръцки табели

На първо място сред страните, в които са регистрирани най-много катастрофи с гръцки номера в чужбина, е Албания. През 2025 г. там са станали 219 инцидента, което е 17,8% от общия брой. Следва Италия с 205 произшествия и дял от 16,6%. На трето място е Германия със 190 катастрофи и 15,4%.

Тези три държави концентрират голяма част от случаите, което отразява както пътуванията на гръцки шофьори, така и маршрутите към страни със силни туристически, професионални или семейни връзки.

Данните за 2025 г. показват увеличен брой регистрирани произшествия в съседни страни като Албания и България. В същото време в държави с традиционно високо участие, като Италия и Германия, регистрираните инциденти остават на високи нива, въпреки че в сравнение с 2024 г. в тях се отчита спад.

Тази картина показва, че пътуванията с гръцки автомобили в чужбина остават интензивни, но разпределението на инцидентите варира в различните страни.

Какво показват данните

Статистиката на Службата за международно застраховане отразява лек ръст на произшествията с чужди номера в Гърция и значително по-голям ръст на инцидентите с гръцки номера в чужбина. България запазва първото място по инциденти в Гърция, докато Албания е първа по произшествия, засягащи гръцки превозни средства извън техните граници.

Данните подчертават значението на трансграничната пътна безопасност, особено в период на засилено движение. Същевременно те показват необходимостта шофьорите да бъдат изключително внимателни, когато се движат или в Гърция с чужди номера, или в чужбина с гръцко превозно средство. Правилното застрахователно покритие, познаването на правилата за движение във всяка страна и вниманието при пътувания на дълги разстояния остават критични фактори за избягване на проблеми“.

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Източник: Xanti Nea    
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