Осъдиха на смърт братовчед на Башар Асад

С ирийските съдебни власти осъдиха днес на смърт Уасим Асад, братовчед на сваления президент Башар Асад, предаде "Франс прес".

Съдия Фахр ад Дин ал Арян заяви, че Уасим Асад е виновен за извършването на убийства, сред които предумишлено убийство на няколко лица, съпроводено с прояви на жестокост и мъчения, които са квалифицирани като престъпления против човечеството и военни престъпления, наказуеми със смърт.

Уасим Асад е първият член на семейството Асад, който беше съден в съдебна зала, след като беше арестуван през юни тази година близо до сирийско-ливанската граница.

Башар Асад е осъден на смърт

Съдът прецени, че Уасим Асад е създал две въоръжени паравоенни групировки, верни на сваленото правителство, които са извършвали смъртоносни атаки близо до столицата Дамаск. Той беше признат също за виновен за подбуждане към гражданска война.

Други обвинения, свързани с трафик на наркотици, бяха оттеглени поради липса на доказателства.

Въпреки че Уасим Асад не заемаше висок пост, Министерството на финансите на САЩ го санкционира през 2023 г., като заяви, че той ръководи паравоенна групировка и е "ключова фигура в регионална мрежа за трафик на наркотици".

Присъдата му може да бъде обжалвана пред най-висшата съдебна инстанция в Сирия – Касационния съд.

По време на сирийската гражданска война Уасим Асад публикуваше свои снимки в социалните мрежи, които го показваха как управлява луксозни автомобили, като в някои случаи той се появяваше на тях въоръжен и облечен във военна униформа.

Сирийски съд издаде заповед за арест на Башар Асад

Башар Асад избяга в Русия през декември 2024 г., придружен само от шепа свои близки, като изостави много свои сътрудници, някои от които също избягаха през съседни страни или се укриха в крайбрежния район, населяван от алауити, от които произхожда кланът Асад.