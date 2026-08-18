Осъдиха украинец в Германия за шпионаж за Русия

Г ермански съд осъди на една година и три месеца затвор украинец за шпионаж в полза на Русия и за подпомагане на подготовката на евентуални саботажни действия.

Съдът в Щутгарт оправда други двама украинци, които също бяха подсъдими по делото. Става дума за план за изпращане на тестови пратки с GPS тракери до Украйна – схема, която според съда е имала за цел „да разруши транспортните връзки и инфраструктурата“.

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Съдът заяви, че 30-годишният украинец, който „до неотдавна е живял в Швейцария“, е виновен за „шпионаж с цел извършване на саботаж“, предаде АФП.

Времето, което той вече е прекарал в предварителен арест, се приспада от присъдата и той ще бъде освободен.

Германия е най-важният поддръжник на Украйна в борбата ѝ срещу пълномащабната руска инвазия и е в повишена готовност заради предполагаеми саботажни и шпионски операции, идващи от Москва.

По-рано този месец дрон с експлозиви беше открит близо до украински товарен самолет на летище Лайпциг – ключов център за транспортиране на военно оборудване.

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Министърът на вътрешните работи Александър Добринд нарече случая „сценарий на хибридна атака“, в който потенциално е замесена „чужда сила“, но не посочи Русия.