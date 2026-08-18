Учени разкриха нещо неочаквано за сънищата на левичарите

У чените изучават разликите между левичарите и десничарите от много години, но науката все още не може окончателно да определи какво точно влияе върху това коя ръка ще бъде водеща. Въпреки това изследователите са открили няколко интригуващи характеристики.

Всички знаят популярната теория, че дясното полукълбо е свързано с креативността и въображението, докато лявото е свързано с логиката и рационалния подход. Според невропсихолога Марина Сочина разликите не свършват дотук.

Ето защо повечето хора са десничари, според проучване

„При десничарите лявото полукълбо се счита за доминиращо, но при левичарите това разпределение не се наблюдава - и двете полукълба могат да участват в процеса. С други думи, разликите не са структурни, а функционални“, посочва Марина Сочина, невропсихолог в Националния медицински изследователски център по психиатрия и неврология „Бехтерев“.

Експертът идентифицира и друга характеристика на левичарите: те могат да имат по-ярки сънища от десничарите. Едно от първите проучвания по тази тема се появява още през 1998 г.

Защо някои хора помнят сънищата си, а други - не

Учените сравнили описанията на сънищата на 79 десничари и 30 левичари. Оказало се, че разказите на левичарите съдържат повече думи, свързани с визуални образи и емоции. Сънищата им са по-често богати на образи и чувства. Освен това левичарите са по-склонни да съобщават, че събитията от сънищата им имат малка прилика с ежедневието им.

Защо някои хора помнят сънищата си, а други - не

По-късни проучвания разкриват друга парадоксална особеност: въпреки яркостта на образите си, левичарите са по-малко склонни да си спомнят сънищата си след събуждане. Учените все още не знаят на какво се дължи това. Вероятно връзката между водещата ръка и сънуването е свързана с определени характеристики на мозъчната функция по време на сън.