Над 6000 бали със слама горят край Ковачица

П ожар избухна в кравеферма между ломските села Ковачица и Станево. Огънят е обхванал над 6000 бали слама, а силният вятър сериозно затруднява работата на пожарникарите, предава NOVA.

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Първоначално са се запалили около 1500 бали, но впоследствие пламъците са се разпространили към друг склад, където са били съхранявани още около 5000 бали. Всяка от тях тежи приблизително 400 килограма.

Огънят вече е обхванал и намираща се в близост постройка. На място са изпратени екипи на пожарната, които се опитват да овладеят пламъците и да не допуснат разрастване на пожара.

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Основната опасност е огънят да достигне до съседните сгради, където се отглеждат над 1000 крави.

Причините за възникването на пожара се изясняват.