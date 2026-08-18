От 1 септември избираме подфонд за втора пенсия

З апочва постепенно намаляване на таксите и удръжките за пенсионните фондове, дава се възможност да се управляват по различен начин - не в един универсален пенсионен фонд, а в три различни подфонда, което позволява според възрастта да бъдем разпределени в различни инвестиционни профили.

Тава обясни пред БНР Евелина Милтенова, председател на УС на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване.

Втората пенсия носи по-ниска доходност от доброволните фондове

"Промяната и надграждане на модела във втория пенсионен стълб е едно от най-големите събития от създаването му през 2000 г.", добави тя и посочи, че всички тези промени са в полза на хората:

"В същото време се увеличават изискванията към пенсионните дружества, много високи, завишени гаранции. Тези лични партиди, които имат, те са гарантирани и наследяеми. Това е една от най-важните специфики".

Крайният смисъл на това, което предстои, е много прост, а именно - през годините на работа да могат да се натрупват в личната партида повече средства и когато човек придобие право на пенсия, заместването на дохода да бъде повишен двойно - както и самите пенсии в абсолютна стойност, защото в момента с един и същи инвестиционен профил не може да се постигне напълно това, обясни още Милтенова.

На 1 януари 2027 година влиза в сила така наречената "Мултифондова система" в допълнителното задължително и доброволно пенсионно осигуряване.

От 1 септември до 30 ноември тази година всеки ще може да подаде заявление по образец до пенсионното дружество, което управлява универсалния пенсионен фонд, в който се осигурява. Всички родени след 31 декември 1959 година задължително се осигуряват в такъв фонд за така наречената втора пенсия.

Дават три месеца за избор как да се управляват парите за втора пенсия

След получаване на необходимата информация и консултиране, осигуреният ще може да избере конкретен подфонд - с каква степен на риск да се управляват парите от индивидуалната му партида. Ако някой не направи избор в този срок, ще бъде разпределен въз основа на възрастта си от пенсионното дружество.

Евелина Милтенова подчерта, че дори да не се направи никакъв избор, системата автоматично ще го разпредели по възраст в подфонд от 1 януари.

Не е необходимо на всяка цена да се прави избор, успокои тя:

"Всеки трябва да провери къде се осигурява в момента - в кое дружество се води неговата партида за допълнителна пенсия - и да се поиска информация, това може лесно да бъде направено през единната телефонна система на НАП, която работи денонощно".

На всеки 12 месеца след последния избор ще има право всеки да избира както различен подфонд, така и различно пенсионноосигурително дружество.