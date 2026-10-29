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Какъв е дронът, който удари CONTSHIP JET: Какво разкриват заснетите кадри от борда

Видеозаписът от атаката срещу контейнеровоза разпали спорове за произхода на безпилотния апарат. Визуалните прилики с украинските морски дронове Magura са една от обсъжданите хипотези, но други смятат, че става дума за различна конструкция

29 октомври 2026, 16:03
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  • Видеозапис, публикуван от Maritime.bg на 29 октомври, показва предполагаемата атака срещу контейнеровоза CONTSHIP JET с морски дрон. Изданието твърди, че автентичността на кадрите е проверена, но моделът на дрона остава неустановен.
  • CONTSHIP JET беше атакуван на 28 октомври в българската изключителна икономическа зона в Черно море от три надводни дрона и потъна на следващия ден. Всичките 18 души от екипажа бяха спасени, а отговорността за нападението остава непотвърдена.

Видеозапис, за който се твърди, че показва момента на атаката срещу контейнеровоза CONTSHIP JET в Черно море недалеч от Калиакра беше публикуван от специализираното издание Maritime.bg на 29 октомври 2026 г. Кадрите показват морски дрон, който се приближава към десния борд на търговския кораб и го атакува.

Видеото е предоставено на изданието от анонимен източник. От Maritime.bg съобщават, че автентичността му е проверена чрез три независими източника, а състоянието на морето в записа съответства на метеорологичните данни от деня на нападението.

Именно идентификацията на морския дрон се превърна в основен предмет на спорове след разпространението на кадрите.

Какво сочат външните белези на дрона - той прилича на американските Red Cat V7, които наподобяват украинските морски дронове Magura и руските "Мурена"-300С, "Одуванчик" и "Зефир". Има обаче важни разлики. Заснетият дрон има видим извънбордови двигател отзад, каквито американските и украинските нямат. Освен това има специфична повдигната конструкция и капаци.

Подобен дрон, за който се предполага, че е бил нов руски модел, беше унищожен през август от румънски изтребител F-16 в близост до газовата платформа Neptun Deep. 

Към момента няма публично представена техническа експертиза, която да потвърждава някоя от тези версии.

Появи се видео от борда: Вижте как дрон-камикадзе атакува контейнеровоза CONTSHIP JET край Шабла

  • Какво се вижда на видеото от атаката?

Кадрите показват тъмен, сравнително нисък надводен апарат, който се движи към контейнеровоза. По описанието на публикувания запис дронът атакува кораба откъм десния борд.

Сред детайлите, които привличат вниманието, са формата на корпуса, профилът над водната линия, предната част на дрона и видимият двигател.

  1. мощен извънбордов двигател,
  2. удължен корпус с ъглова предна част и капаци
  3. повдигната конструкция, която може да служи за разполагане на камери, навигационни устройства или други сензори.

Корпусът доста прилича на новите украински Magura V5 и Magura V7, техните капаци обаче са прибрани в корпуса, двигателят им също, освен това нямат такава повдигната конструкция, въпреки че тя може да бъде добавена, но прави дрона по-лесен за засичане. При Magura V5 камерата е разположена в центъра на дрона, а при заснетия в случая, тя е върху повдигнатата конструкция. Руският "Мурена"-300С има външен двигател, но горната част на корпуса му изглежда по-различно.

Само по видео кадри е трудно да се установи произходът на дрона, тъй като както Русия, така и Украйна постоянно разработват нови модели и различни модификации на вече съществуващите, опитвайки се да получат надмощие в Черно море.

Контейнеровоз е атакуван с дронове край Калиакра, екипажът се евакуира

  • Как протече атаката срещу CONTSHIP JET?

Според Министерството на отбраната на България контейнеровозът CONTSHIP JET е бил атакуван на 28 октомври 2026 г. на около 17 морски мили източно от нос Калиакра. По информация на българските власти инцидентът е станал в изключителната икономическа зона на страната, извън териториалните ѝ води.

Съобщенията за местоположението варират според използваната отправна точка: част от публикациите посочват около 21 морски мили югоизточно от Шабла, а официалното съобщение на Военноморските сили говори за 17 морски мили източно от нос Калиакра.

Корабът плава под либерийски флаг и е пътувал от израелското пристанище Хайфа към румънското пристанище Констанца. Според международните информационни агенции той е бил управляван от гръцка компания и е превозвал 421 контейнера.

По данни на Министерството на отбраната плавателният съд е бил поразен от три надводни безпилотни апарата. Първият удар е регистриран около 12:00 часа на 28 октомври, а след него са наблюдавани още две попадения.

Българските Военноморски сили са получили информация за морски дронове от френски патрулен самолет ATLANTIQUE 2, който е изпълнявал полет над западната част на Черно море. Атаката е била наблюдавана и от системите за морско наблюдение на българските ВМС.

След постъпването на информацията към мястото на инцидента са изпратени три кораба на Военноморските сили. Всичките 18 души от екипажа , 14 филипински и четирима украински граждани, са спасени.

След атаката CONTSHIP JET получава тежки повреди и започва да губи устойчивост. На 29 октомври международните агенции съобщиха, че контейнеровозът е потънал.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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  • Кой стои зад нападението?

След атаката се появиха различни предположения за отговорността за инцидента. Международните публикации поставят нападението в контекста на разширяващите се рискове за търговското корабоплаване в Черно море на фона на войната между Русия и Украйна.

На 28 октомври министрите на отбраната на България, Румъния и Турция осъдиха нападенията срещу търговски плавателни съдове в Черно море и обсъдиха рисковете за морската сигурност.

Нито една от тези хипотези не е официално потвърдена!

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