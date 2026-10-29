Свят

Десетки чужденци са в неизвестност след влаковата катастрофа в Испания, загиналите вече са 69

42-ма граждани на седем държави са сред засегнатите от тежкия сблъсък край Урда. Италия съобщи за трима свои граждани в неизвестност, а Мексико издирва един човек

Василена Василева Василена Василева

29 октомври 2026, 13:42
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Д ипломатическите представителства на редица държави в Испания участват в установяването на местонахождението на свои граждани след тежкия сблъсък между два високоскоростни влака край Урда, в провинция Толедо. При катастрофата загинаха най-малко 69 души, а спасителните екипи продължават работата на мястото на произшествието.

Десетки загинали при сблъсък на два високоскоростни влака в Испания

По данни на испанското Министерство на външните работи най-малко 42-ма чуждестранни граждани от седем националности са сред засегнатите от катастрофата. Един от тях е загинал, десет са невредими, седем са ранени, а за 24-ма все още няма потвърдена информация за състоянието им. Данните са съобщени от испанското външно ведомство и цитирани от агенция Europa Press.

Междувременно властите на няколко държави актуализираха информацията за своите граждани. Според италианското Министерство на външните работи деветима италианци са засегнати от инцидента, като трима от тях се водят в неизвестност. Петима са в добро състояние, а един е настанен в болница в Толедо.

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  • Кои държави издирват свои граждани

Италия продължава да издирва трима свои граждани след катастрофата. Италианското външно министерство съобщи, че дипломатическите представители посещават болници и центрове за настаняване на оцелели, за да съберат информация и да окажат съдействие. В първоначалните съобщения на италианските медии се посочваше жена от Пистоя, за която нямаше информация, но по-късно броят на издирваните италианци беше актуализиран.

Мексико също съобщи за свой гражданин, чието местонахождение все още не е установено. По информация, цитирана от испанската агенция Europa Press, други седем мексикански граждани са получили леки наранявания и са били изписани след медицински прегледи.

Аржентина потвърди смъртта на своя гражданка, 32-годишната Ана Мартина Конте Гранд от Сан Хуан. Аржентински медии съобщиха и за сънародник на жената, който остава в неизвестност. Посолството и консулските служби на страната в Испания поддържат контакт с близките на засегнатите.

Франция също е предприела действия за установяване на местонахождението на свои граждани. По първоначални данни двама французи са били в неизвестност след сблъсъка. Френските дипломатически представители работят съвместно с испанските власти и поддържат връзка със семействата им. Към момента няма потвърдена по-нова информация за статуса им в проверените публикации.

САЩ съобщиха, че са в контакт с местните власти и са готови да окажат консулска помощ на американски граждани, засегнати от произшествието. Британското външно министерство също заяви, че следи ситуацията и е готово да съдейства на свои сънародници.

Испанските власти съобщиха и за граждани на други държави сред пътниците. Според информация на Europa Press Япония и Южна Корея са активирали мерки за проследяване и подпомагане на свои граждани. Японското правителство е било уведомено, че двама японци фигурират в списъците на пътниците, но състоянието им все още се уточнява. Южнокорейският президент Ли Дже-мьон съобщи, че сред пътниците има южнокорейски граждани, които са пострадали. Посолството на Южна Корея е изпратило консул на мястото на катастрофата.

Кадри разкриват последиците от смъртоносната влакова катастрофа в Испания
10 снимки
Десетки загинали при сблъсък на два високоскоростни влака край Толедо
Десетки загинали при сблъсък на два високоскоростни влака край Толедо
Десетки загинали при сблъсък на два високоскоростни влака край Толедо
Десетки загинали при сблъсък на два високоскоростни влака край Толедо
  • Продължава издирването и идентифицирането на жертвите

Испанските спасителни екипи продължават да работят сред останките на двата влака. По данни на Reuters към 29 октомври броят на загиналите е достигнал 69 души, а 57 ранени остават в болница. В операцията участват стотици военни и полицаи, както и хеликоптери, дронове и кучета за издирване.

Катастрофата е станала на високоскоростната линия между Мадрид и Севиля. В сблъсъка са участвали влак на държавния оператор Renfe и композиция на частната компания Iryo. По първоначални данни влакът на Renfe се е врязал в спрялата на линията композиция на Iryo, като няколко вагона са дерайлирали.

Испанските власти разследват обстоятелствата около произшествието. Транспортният министър Оскар Пуенте заяви, че в центъра на проверката е решение на диспечерския център в Мадрид, позволило на влака на Renfe да продължи движението си след проблем със системата за сигнализация и безопасност. Окончателните причини за катастрофата все още се изясняват.

В Испания е обявен тридневен национален траур.

Редактор: Василена Василева
Източник: Reuters/Europa Press/Министерство на външните работи на Италия/La Nación/Euronews     
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