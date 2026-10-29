Почина холивудската звезда Елке Зомер - само месеци след смъртта на съпруга ѝ

Елке Зомер е починала на 85-годишна възраст в дома си в Бел Еър, съобщава германският вестник „Билд“. Актрисата загуби съпруга си през юли 2026 г.

Зомер пробива в Холивуд през 60-те години и печели „Златен глобус“ през 1964 г. за ролята си във филма „Наградата“.

През кариерата си има около 100 участия във филми и телевизионни продукции, а също се изявява като певица, театрална актриса и художничка.

Actress Elke Sommer has passed aged 85, just three months after her husband died. Huge fun in Pink Panther sequel A Shot in the Dark, she was also adored in the UK by producer couple Peter Rogers & Betty Box who used her in their films across 20 years inc Carry On Behind in 1975 https://t.co/MoX8B4kseE — Morris Bright MBE (@MorrisBrightMBE) October 29, 2026

Актрисата Елке Зомер е починала на 85-годишна възраст вчера вечерта в дома си в Бел Еър, съобщава германският в. „Билд“. На 5 ноември тя щеше да навърши 86 години.

Новината е потвърдена пред изданието от живеещия в Мюнхен фотограф Ервин Шнайдер, който я познава от десетилетия.

Тя никога не би могла да си представи живота без своя любим съпруг Волф Валтер, който почина на 22 юли 2026 г. на 77-годишна възраст, и оттогава състоянието ѝ непрекъснато се влошаваше. Сега Елке най-накрая успя да го последва, казва фотографът.

‘Pink Panther’ star Elke Sommer dies a week before 86th birthday: report https://t.co/pp1NCYsv4Z https://t.co/XDEIdf9MTn — New York Post (@nypost) October 29, 2026

Филмовата ѝ кариера започва почти като холивудска история, пише „Билд“. През 1958 г., докато е на почивка в Италия, Елке Зомер печели титлата „Мис Виареджо“ в крайморския курорт. Снимки на младата Елке започват да се разпространяват и привличат вниманието на италианския филмов режисьор Виторио де Сика, който я кани в Рим. През 1959 г. сключва договор с базирания в Берлин филмов продуцент Артур Браунер. Участва редом до Хорст Буххолц във филма Das Totenschiff („Корабът на мъртвите“). Следват още роли в Германия, преди в началото на 60-те години тя да постигне това, за което редица други германски актриси по онова време са можели само да мечтаят - пробив в Холивуд, отбелязва вестникът.

В САЩ Елке Зомер си партнира с някои от най-големите звезди по това време. Във филма от 1963 г. „Наградата“ (The Prize) тя се появява на екран заедно с Пол Нюман и Едуард Робинсън. С тази роля през 1964 г. печели награда „Златен глобус“ в категорията „Най-обещаващ дебютант“. Един от най-известните ѝ филми е „Изстрел в мрака“ (A Shot in the Dark), в който участва Питър Селърс. Елке Зомер има около 100 участия във филми и телевизионни продукции, като същевременно си създава име и като певица, театрална актриса и художничка.