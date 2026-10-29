Сапфирът на Романови: Рядка частица от руските имперски бижута отива на търг

Е дин от най-значимите скъпоценни камъни от руските царски бижута се предлага на търг и се очаква да достигне цена до 1,5 милиона лири, съобщава The Telegraph.

„Сапфирът на Романови“ - 197,8-каратов необработен термично сапфир от Цейлон - има документирана история, която го прави един от най-важните оцелели скъпоценни камъни, свързани с руския императорски двор.

Продажбата включва също тиарата и колието с черен опал „Девоншър“ на Cartier, за които се очаква да достигнат цена до 998 000 лири. Последната публична поява на това бижу беше на лондонската премиера на филма „Брулени хълмове“, когато Емералд Фенел, режисьорът на филма, го носи на червения килим.

Те са сред няколкото произведения, които отиват на търг в Sotheby’s в Женева на 11 ноември като част от продажба на кралски и благороднически бижута.

„Сапфирът на Романови“ е носен през 1903 г. от вдовицата императрица Мария Фьодоровна на Бала в Зимния дворец – широко разглеждан като последното велико събитие на имперска Русия. След Руската революция той влиза в разпродажбите на съветското правителство и е закупен от оперната певица Гана Валска, преди да бъде придобит от Cartier.

El Zafiro Romanov que perteneció a los zares de Rusia y un collar que se coló en el estreno de Cumbres Borrascosas protagonizan la próxima subasta de Sotheby´s https://t.co/XlaLQSKyWW — 20minutos.es (@20m) October 29, 2026

Относително малко скъпоценни камъни, документирани като принадлежащи на руските царски ценности, остават разпознаваеми днес, което прави „Сапфира на Романови“ едно от най-значимите бижута от императорското семейство.

Романови са последната императорска династия, управлявала Русия, и включват Петър Велики и Екатерина Велика. На 16 юли 1918 г. Николай, Александра, техните пет деца и четирима прислужници са разстреляни и прободени до смърт.

Тиарата и колието с черен опал „Девоншър“ вероятно са поръчани във връзка с коронацията на Джордж VI през 1937 г. Творбата придобива известност на коронацията на Елизабет II през 1953 г., когато Мери Кавендиш, херцогиня на Девоншър, я носи в ролята си на разпоредителка на гардероба (Mistress of the Robes).

Unbox this historic Art Deco black opal and diamond tiara by Cartier. Created in the late 1930s for Mary Cavendish, then Marchioness of Hartington and later Duchess of Devonshire, the jewel was commissioned in the lead-up to the 1937 coronation of King George VI. Register to bid >> https://t.co/vVjVdcDx2W The occasion marked a creative pinnacle for Cartier London, as the maison explored unconventional materials and bold forms in high jewellery. In 1953, the tiara featured in another coronation, that of Queen Elizabeth II. By then Dowager Duchess of Devonshire, Cavendish served as Mistress of the Robes to the young Queen. It beautifully features five detachable brooches, each centered on an oval black opal and set with old mine-, old European- and single-cut diamonds, alongside baguette-cut diamonds. — Sotheby's (@Sothebys) October 23, 2026

Друг предмет за продажба е рядък пръстен „toi et moi“ със сапфир, смарагд и диамант, бивша собственост на светската дама Катрин, лейди Уолстън, за който се очаква да се продаде за до 454 000 лири.

Андрес Уайт Кореал, председател на отдела за бижута в Sotheby’s за Европа и Близкия изток, заяви: „Изключителният успех на нашите продажби „Кралски и благороднически бижута“ отразява трайното възхищение на колекционерите от бижута, които съчетават изключителни скъпоценни камъни, изработка и история.

Търгът този сезон е оглавен от редки съкровища, свързани с едни от най-важните императорски и кралски семейства в Европа - от Романови до Орлеанската и Браганската династия, като всяко от тях предлага уникален прозорец към историята“.

Търгът на Sotheby’s за кралски и благороднически бижута ще се проведе на живо от хотел Mandarin Oriental в Женева на 11 ноември след търга за висша бижутерия на Sotheby’s същия ден. Купувачите могат да наддават онлайн на Sothebys.com.