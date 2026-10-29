България

Демерджиев: Увеличават се сигналите за купуване на гласове преди балотажа

„Не може гласове да се търсят и набират по този начин“, заяви вътрешният министър

29 октомври 2026, 12:13
Защо „Булгаргаз“ е притиснат между евтиния азербайджански газ и високите пазарни цени

Защо „Булгаргаз“ е притиснат между евтиния азербайджански газ и високите пазарни цени
„Младост 1“ се подготвя за съд с „Топлофикация“: Повече от месец без топла вода, хората се страхуват и за парното

„Младост 1“ се подготвя за съд с „Топлофикация“: Повече от месец без топла вода, хората се страхуват и за парното
Рязко застудяване и сняг: От -7°C до 25°C ни чакат през новември

Рязко застудяване и сняг: От -7°C до 25°C ни чакат през новември
Появи се видео от борда: Вижте как дрон-камикадзе атакува контейнеровоза CONTSHIP JET край Шабла

Появи се видео от борда: Вижте как дрон-камикадзе атакува контейнеровоза CONTSHIP JET край Шабла
12 тона тютюн и цигари менте за Европа: Какво откриха в нелегалната фабрика край Карнобат

12 тона тютюн и цигари менте за Европа: Какво откриха в нелегалната фабрика край Карнобат
Абровски: Проверяваме цялата верига на доставки за необосновани надценки

Абровски: Проверяваме цялата верига на доставки за необосновани надценки
Mащабни акции срещу купуването на гласове в София, Разград и Русенско, има задържани

Mащабни акции срещу купуването на гласове в София, Разград и Русенско, има задържани
Разследват причините за катастрофата с двама загинали на пътя Русе–София

Разследват причините за катастрофата с двама загинали на пътя Русе–София

С игналите за опити за неправомерно осигуряване на гласове се увеличават в дните преди втория тур на президентските избори. Това заяви вътрешният министър Иван Демерджиев пред журналисти, цитиран от DarikNews.bg. По думите му МВР проверява постъпващата информация, включително сигнали за действия в подкрепа на една от кандидатските двойки.

Преди изборите: МВР със 140 полицейски акции и две досъдебни производства за купуване на гласове

„В последните дни се активизират и все повече сигнали получаваме в тази посока“, посочи Демерджиев според предоставената транскрипция. Той призова участниците в изборите да запазят коректния тон и да не прибягват до подобни практики.

„Не може гласове да се търсят и набират по този начин“, заяви министърът.

По думите му има сигнали за опити за генериране на гласове, особено в подкрепа на една от кандидатските двойки, но той отказа да коментира конкретни участници.

МВР започва подготовката за президентския вот, фокусът ще е върху изборните престъпления

Демерджиев подчерта, че МВР работи по всеки постъпил сигнал и предприема действия, когато информацията се потвърди. Той уточни, че не всички сигнали се оказват основателни, но полицията ще реагира решително при установени нарушения.

Според министъра органите на реда следят както лица, за които има информация от предишни избори, така и нови участници, които досега не са били известни на полицията.

Демерджиев очаква разширяване на разследване, свързано с обществени средства

Вътрешният министър коментира и разследване, по което, по думите му, са събрани значителни доказателства и съдът е постановил постоянна мярка за неотклонение.

Демерджиев допусна, че кръгът на замесените лица и обвиняемите може да се разшири заради мащаба на разследваната дейност. Той посочи, че след като прокуратурата и съдът са приели, че има достатъчно доказателства, е възможно разследването да обхване и други участници.

На въпрос за проверките на кметове министърът отхвърли твърденията, че МВР се насочва само към представители на една политическа сила.

„Ние не подбираме кметовете по това дали са на ДПС или са на друга политическа сила“, заяви Демерджиев според предоставената транскрипция.

Той обясни, че структурите на МВР проверяват обществени поръчки и дейности, при които има съмнения за потенциално неправомерно използване на публични средства. По думите му проверки се извършват на множество кметове в цялата страна, независимо от политическата им принадлежност.

  • Установен е автомобил, свързан с разследване на убийство

По време на разговора с журналистите Демерджиев коментира и въпроси за видеозаписи от охранителни камери, на които се виждат два джипа на място, свързано с разследване на убийство.

Министърът заяви, че е установен автомобил, който по някакъв начин е свързан с разследването, но отказа да предостави допълнителни подробности, тъй като работата по случая продължава.

По думите му органите на реда изясняват обстоятелствата около извършеното престъпление, включително какво е довело до решението на извършителя да го осъществи.

  • МВР проверява сигнали за незаконно производство и транспортиране на цигари

Демерджиев съобщи, че МВР работи и по сигнали за незаконно производство и транспортиране на цигари през българска територия.

Той уточни, че обстоятелствата по конкретни случаи все още се изясняват и повече информация ще бъде предоставена, когато има достатъчно установени факти.

Министърът подчерта, че това не е единственият сигнал за подобно производство или транспортиране на незаконни цигари и че се работи по различни случаи, включително с производители и лица, които превозват нелегалната стока.

  • МВР работи по стратегия за пътна безопасност с хоризонт 2027 г.

Вътрешният министър коментира и мерките за ограничаване на тежките пътнотранспортни произшествия. По думите му полицията не може сама да се справи с проблема с пътния травматизъм, без активното участие на останалите държавни институции и общините.

Демерджиев съобщи, че МВР работи съвместно с Министерството на транспорта и Министерството на регионалното развитие и благоустройството по цялостна стратегия за пътна безопасност. Хоризонтът за прилагането ѝ е 2027 г., като се предвиждат нормативни и организационни промени.

Министърът посочи, че за постигането на трайни резултати са необходими подобрения на пътната инфраструктура, сигнализацията и организацията на движението, както и по-активното участие на общините.

По думите му в момента полицията поема голяма част от усилията за ограничаване на пътните инциденти, но не може да замести действията на всички останали институции. Затова разработването и прилагането на цялостна стратегия е от ключово значение за намаляване на жертвите по пътищата.

Източник: DarikNews.bg    
купуване на гласове Иван Демерджиев МВР избори разследване пътна безопасност незаконни цигари убийство обществени средства изборни престъпления
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Кристин Лагард се оттегля от поста президент на ЕЦБ

Кристин Лагард се оттегля от поста президент на ЕЦБ

Как една невинна снимка на дъщерята на основателя на Dell застраши сигурността на семейството ѝ

Как една невинна снимка на дъщерята на основателя на Dell застраши сигурността на семейството ѝ

Появи се видео от борда: Вижте как дрон-камикадзе атакува контейнеровоза CONTSHIP JET край Шабла

Появи се видео от борда: Вижте как дрон-камикадзе атакува контейнеровоза CONTSHIP JET край Шабла

Полицията затвори разследването: Излязоха трагичните детайли около смъртта на Хейдън Пенетиър

Полицията затвори разследването: Излязоха трагичните детайли около смъртта на Хейдън Пенетиър

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Mercedes разгръща електрическото турбо масово в гамата си

Mercedes разгръща електрическото турбо масово в гамата си

carmarket.bg
Потъна контейнеровозът, ударен от три морски дрона край Шабла
Ексклузивно

Потъна контейнеровозът, ударен от три морски дрона край Шабла

Преди 5 часа
<p>Сълзотворен газ и сблъсъци в Мадрид след влаковата катастрофа с 68 жертви</p>
Ексклузивно

Сълзотворен газ и сблъсъци в Мадрид след влаковата катастрофа с 68 жертви

Преди 5 часа
Облаци, дъжд и студ: Вижте какво време ни очаква в следващите дни
Ексклузивно

Облаци, дъжд и студ: Вижте какво време ни очаква в следващите дни

Преди 6 часа
Облаци, дъжд и студ: Вижте какво време ни очаква в следващите дни
Ексклузивно

Облаци, дъжд и студ: Вижте какво време ни очаква в следващите дни

Преди 6 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Два безжични пейсмейкъра от ново поколение имплантираха успешно в УМБАЛ „Св. Екатерина“

Два безжични пейсмейкъра от ново поколение имплантираха успешно в УМБАЛ „Св. Екатерина“

България Преди 14 минути

Екипът на проф. Светослав Йовев успешно извърши имплантация на два безжични пейсмейкъра Aveir VR на Abbott, които позволяват регулиране на сърдечния ритъм без традиционните електроди и хирургичен разрез за поставяне на устройството

<p>Кола изхвърча от пътя и се заби в дърво, 17-годишно момче&nbsp;е с опасност за живота</p>

17-годишно момче е с опасност за живота след тежка катастрофа край Търговище

България Преди 27 минути

Инцидентът е станал около 22:00 ч. на 28 октомври на общински път в близост до село Черковна

Ким Кардашиян сподели последните думи, които баща ѝ е казал преди смъртта си

Ким Кардашиян сподели последните думи, които баща ѝ е казал преди смъртта си

Свят Преди 47 минути

В нова биография риалити звездата Ким Кардашиян споделя най-тежките моменти около загубата на баща си Робърт. Тя разкрива пророческите му думи преди смъртта му, както и последното си обещание, което е дала до леглото му

Бизнес климатът се охлажда: Услугите се сриват, а фирмите се готвят да вдигат цените

Бизнес климатът се охлажда: Услугите се сриват, а фирмите се готвят да вдигат цените

Парите ни Преди 49 минути

Общият показател на НСИ пада с 2,1 пункта през октомври до 13,2%. Оптимизъм остава само сред търговците на дребно, а мениджърите в промишлеността, услугите и търговията очакват по-високи продажни цени в следващите три месеца

,

Повторение на скандала с Блейк Лайвли: Обвиниха Дженифър Лопес в „кражба“ на филм за $100 млн.

Любопитно Преди 50 минути

Медийни публикации твърдят, че Дженифър Лопес се опитва да превземе контрола над новия филм на Netflix за 100 милиона долара след трагични тестови прожекции, а източници я сравняват с шумния скандал около Блейк Лайвли

Бюджетът на ЕС: Комисар Серафин очерта в София труден компромис между амбиции и финансиране

Бюджетът на ЕС: Комисар Серафин очерта в София труден компромис между амбиции и финансиране

България Преди 57 минути

Той припомни, че Комисията е предложила резерви за непредвидени събития, но много от тях са били съкратени по време на преговорите

Радев към новите полицаи: Не позволявайте на хората със скъпи коли да погазват закона

Радев към новите полицаи: Не позволявайте на хората със скъпи коли да погазват закона

България Преди 58 минути

Той предупреди младите служители на МВР, че работата им ще бъде свързана с трудности, рискове и изкушения

Доналд Тръмп нарежда на репортер в Овалния кабинет да мълчи

„Мис Швейцария“, която обвини Тръмп в изнасилване: Страх ме е, те имат парите и властта

Свят Преди 1 час

Бившата подгласничка в конкурса „Мис Швейцария“ Беатрис Койл, която твърди, че Тръмп я е нападнал по време на конкурса Donald J. Trump American Dream Pageant в хотел „Плаза“ в Ню Йорк през ноември 1993 г., каза, че е получила анонимно телефонно обаждане със заплахи

<p>Жена опита да изтегли 7 000 евро от сметката на възрастен мъж, снабдила се и с пълномощно за 30 000 евро</p>

Опит за измама: Жена опита да изтегли 7 000 евро от сметката на възрастен мъж, снабдила се и с пълномощно за 30 000 евро

България Преди 1 час

Банкова служителка в Кърджали се усъмнила в поведението на клиентката и отказала да извърши операцията. 36-годишната жена е задържана за 24 часа по подозрение в опит за измама

<p>Радев разгневи Румъния с намек за ролята ѝ в атаките в Черно море</p>

Румъния реагира на изказване на Румен Радев за атаките в Черно море

България Преди 1 час

Изказване на българския премиер за действията на Букурещ предизвика реакции в румънски медии. Зад политическия спор стоят поредица от атаки срещу търговски кораби, въпроси за отговорността на Русия и различия в подхода към доказателствата

Дългоочаквано завръщане: Дженифър Лорънс потвърди отново ролята си в „Игрите на глада“

Дългоочаквано завръщане: Дженифър Лорънс потвърди отново ролята си в „Игрите на глада“

Любопитно Преди 1 час

Носителката на „Оскар“ разкри със сълзи на очи колко емоционална е била срещата ѝ със стария екип на снимачната площадка

<p>До 5 500 евро глоба в Албания: Дори да останеш сред&nbsp;протестите, плащаш</p>

До 5 500 евро глоба за участие в протестите в Албания

Свят Преди 1 час

Санкциите ще важат и за хора, които остават сред тълпа, извършваща насилие или грабежи. Мерките идват на фона на продължаващите демонстрации в Тирана с искане за оставката на премиера Еди Рама

9 евро за вода и солети на Летище София

9 евро за вода и солети на Летище София

Парите ни Преди 1 час

Пореден случай на необичайно високи цени

<p>С маракаси и слънчеви очила: Крал Чарлз се включи в уличните танци на Карибите (ВИДЕО)</p>

С маракаси и слънчеви очила: Крал Чарлз се включи в уличните танци на Карибите

Любопитно Преди 1 час

Британският монарх разкърши снага с маракаси на традиционния парад „Джункану“ в Насау, докато е на обиколка из Карибите. Посещението му обаче носи и сериозна бележка – разговор за историческите несправедливости и робството

Скандални записи разкриват минутите преди смъртоносната катастрофа в Испания

Скандални записи разкриват минутите преди смъртоносната катастрофа в Испания

Свят Преди 1 час

Три аудиозаписа между контролния център в Мадрид и двама машинисти изглежда показват, че на един високоскоростен влак е било дадено разрешение да се движи, въпреки че друг влак, на около 25 км напред, е бил спрял

Горна Оряховица e с нов кмет след оставката на Николай Рашков

Горна Оряховица e с нов кмет след оставката на Николай Рашков

България Преди 1 час

Досегашният заместник-кмет по хуманитарните дейности и спорта Петя Иванова получи подкрепата на 23-ма общински съветници

Всичко от днес

От мрежата

Защо котките ядат трева

dogsandcats.bg

Какво не знаем за породата Американско були, забранена във Великобритания

dogsandcats.bg
1

Отчитат по-висока смъртност сред китоподобните в Черно море

sinoptik.bg
1

Почистихте ли комина?

sinoptik.bg

Завръщане в 1984: Орлин Горанов с кадър от по-младите си години

Edna.bg

От мистериозни вещици до героини от приказките - 5 визии за Хелоуин, които спират дъха

Edna.bg

Студ и дъжд в началото на ноември

Nova.bg

Президентът на ЕЦБ Кристин Лагард се оттегля от поста

Nova.bg