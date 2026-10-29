Скален комин се срути в Кападокия, има загинали

С влачище, предизвикано от обилни валежи, причини срутване на скален комин в туристическия регион Кападокия в Турция, при което загинаха двама души, съобщи местният валия.

Балон с туристи падна в Кападокия

„Открихме телата на двама души, които загубиха живота си. Един ранен човек беше откаран в болница“, каза валията на Невшехир Хюсеин Кок.

Инцидентът е станал извън територията на музей на открито.

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На мястото са изпратени няколко линейки, съобщи частната телевизия NTV.