Скален комин се срути в Кападокия, има загинали

С влачище, предизвикано от обилни валежи, причини срутване на скален комин в туристическия регион Кападокия в Турция, при което загинаха двама души, съобщи местният валия.
Балон с туристи падна в Кападокия
„Открихме телата на двама души, които загубиха живота си. Един ранен човек беше откаран в болница“, каза валията на Невшехир Хюсеин Кок.
Инцидентът е станал извън територията на музей на открито.
Двама загинали и 8 ранени при наводнение в Турция
На мястото са изпратени няколко линейки, съобщи частната телевизия NTV.