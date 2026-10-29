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Къде е днес Джейк от "Двама мъже и половина"

Детската звезда от култовия ситком смени блясъка на прожекторите с по-спокоен живот, след като нарече сериала „мръсотия“ заради вярата си, но днес продължава да пази връзка с изкуството

Стела Христова Стела Христова

29 октомври 2026, 15:02
Къде е днес Джейк от "Двама мъже и половина"
Източник: Getty

Ч арли Шийн и Джон Крайър бяха главни герои на „Двама мъже и половина“ заедно с детския си колега Ангъс Т. Джоунс, но въпреки че е готов за успех на малкия екран, Ангъс до голяма степен изчезна от телевизионните ни екрани заради по-спокоен живот далеч от Холивуд. Прочетете, за да разберете с какво се занимава той днес и защо напусна ситкома след 10-ия му сезон.

  • Възход към славата

Ангъс Т. Джоунс започва на екрана през 1999 г. с ролята на 5-годишно дете в „Симпатико“. Две години по-късно той започва по-редовна актьорска работа, започвайки с участието си през 2001 г. в „Завръщането на Спот“.

Преди да се присъедини към Чарли Шийн на екрана, Ангъс участва в телевизионния сериал „Вечеря с приятели“, епизод на „Спешно отделение“ и бейзболната драма от 2002 г. „Новобранецът“.

  • Звездни години в „Двама мъже и половина“

През 2003 г. Ангъс Т. Джоунс участва заедно с Чарли Шийн и Джон Крайър в хитовия ситком „Двама мъже и половина“. Обичаната комедия е най-известният проект на Ангъс и до днес, като актьорът е участвал в 226 епизода.

Той работи по сериала в продължение на 10 сезона, появявайки се за изненадваща епизодична роля във финала на 12-и сезон „Разбира се, че е мъртъв“ и отново играе ролята на Джейк Харпър.

  • По-късна кариера

Ангъс се появи в няколко други проекта както по време, така и след участието си в „Двама мъже и половина“, включително епизод на „Хана Монтана“ от 2010 г. като Ти Джей и комедията „Туна“ от 2013 г.

През 2016 г. той се присъединява към Стив Бушеми и Луис Си Кей в комедийния сериал „Хорас и Пийт“, правейки гост-изява като Хорас Девети.

  • Напускане на шоуто

Сюжетната линия на Ангъс в „Двама мъже и половина“ се развива с напредване на възрастта на актьора, засягайки теми като употребата на наркотици и секса - теми, които според него влизат в конфликт с личните му вярвания след религиозно пробуждане.

През 2012 г. Ангъс публично определи предаването като „боклук“ и насърчи хората да спрат да го гледат. След като води нормален живот в колежа в продължение на няколко години, впоследствие той се извинява на сценариста Чък Лори и се помирява с Чарли Шийн, описвайки мисленето си по онова време като период на „красив апокалипсис“.

  • Къде е той сега?

Актьорът беше видян на екрана за последно в непосочена епизодична роля като себе си в „Как да бъдеш букмейкър“ през 2023 г.

В днешно време той е зает да споделя музикални актуализации чрез своя Инстаграм профил, който съдържа шеговит линк към страницата му в Уикипедия в неговата биография.

Редактор: Стела Христова
Източник: HELLO!    
Ангъс Т. Джоунс Двама мъже и половина Чарли Шийн Джон Крайър Джейк Харпър Ситком Актьор Детска звезда
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