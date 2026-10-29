Трагедия в Аржентина: Паднало авокадо уби новородено бебе

Т рагичен инцидент в аржентинския град Килмес доведе до смъртта на 12-дневно бебе, което разпали обвинения в престъпна небрежност срещу местните власти. Случаят повдига сериозни въпроси за отговорността на общинските служби след многократни предупреждения от граждани, останали без отговор.

Инцидентът се е случил миналия четвъртък в град Килмес, провинция Буенос Айрес, когато новороденото момченце на име Лукас е било ударено по главата от паднало авокадо. Според информация, цитирана от The Independent, бебето е било в ръцете на майка си пред детска градина.

Фаталният удар и забавената реакция

Майката, Джулиана Гомес, 30-годишна, е оставяла петгодишния си син в учебното заведение на улица „Конеса“, докато е държала новородения Лукас. В този момент плодът пада от дърво и удря бебето, причинявайки му множество фрактури на черепа.

Анонимен свидетел, цитиран от местното издание El Dia, твърди, че линейката е пристигнала чак след 20 минути и не е разполагала с необходимото оборудване за оказване на помощ на пеленаче. „Лукас не кървеше, но се гърчеше и изведнъж започна да плаче. Тогава майка му осъзна какво се е случило и почти припадна“, разказва свидетелят.

След инцидента бебето е претърпяло тричасова операция, преди да бъде настанено в интензивно отделение. Въпреки усилията на лекарите, Лукас е починал четири дни по-късно, в неделя.

Обвинения за игнорирани предупреждения

Джулиана Гомес и други местни жители обвиняват пряко общината за трагедията. Според тях, в продължение на повече от година са подавани молби до властите да подрежат или премахнат трите опасни дървета в близост до детската градина, но не са предприети никакви действия.

„Те не дойдоха да подрежат дървото предварително, за да предотвратят това. Хората настояват то да бъде отсечено отдавна“, казва майката, като отбелязва, че и преди са падали плодове на входа и изхода на детското заведение. Чичото на детето добавя пред El Dia, че съществуват училищни архиви от миналата година с искания към общината за премахване на дървото.

Според твърденията на роднините, след смъртта на Лукас общината е изпратила екипи, които тайно са отсекли дървото. „Вече имаше оплакване от баща, който е бил ударен до безсъзнание от авокадо. Други деца също за малко не бяха ударени“, допълва чичото.

Разследването и отговорността

Прокуратурата в Килмес е започнала разследване по случая, който първоначално е бил класифициран като „причиняване на телесна повреда по небрежност“, съобщава La Nacion, позовавайки се на източници от местните служби за сигурност.

Майката твърди, че единственият контакт от страна на общината след смъртта на сина ѝ е бил с психолог, който я попитал „как е синът ѝ, след като той вече е бил починал“. „Никой друг не ми се обади. Ще трябва да поемат отговорност“, заявява Гомес.

В емоционално писмо до покойния си син, споделено от местното издание Revista Gente, майката пише: „Знам, че се бори като шампион, но несправедливата съдба пожела днес да не си физически с мен“. Случаят с малкия Лукас остава фокус на общественото внимание в Аржентина, като се очаква разследването да установи дали е налице институционална вина за предотвратимата трагедия.