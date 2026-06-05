Морски дрон избухна край Констанца, откриха още три безпилотни апарата

О ще три дрона бяха открити край пристанището в град Констанца, Югоизточна Румъния, след като морски дрон избухна там по-рано днес, съобщава телевизия Диджи 24.

От Министерството на националната отбрана на Румъния, цитирани от телевизията, заявиха, че избухналият дрон е „от типа, използван във войната в Украйна“ и се е самодетонирал към 10:30 ч. местно (и българско време), като не е причинил жертви. В изявлението на министерството се уточнява, че обектът не е част от въоръжението на румънската армия и не е участвал в неотдавнашни учения, организирани от Министерството на националната отбрана в района на Черно море.

Според изявление на командир Санду Матею пред телевизията става въпрос за дрон тип „Магура“, който е на въоръжение в украинската армия.

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Зоната около пристанището е отцепена, а на място са разположени екипи на румънските полиция и жандармерия. Генералният инспекторат за извънредни ситуации е изпратил предупреждение за евакуация на пристанището чрез системата Ро-Алърт (Ro-Alert). Предупреждението е издадено за периметър от един километър от брега навътре към сушата като превантивна мярка заради това, че дронът се е самовзривил. В момента тече проверка за наличието и на други морски дронове.

По сведения на Диджи 24 дронът е бил с десетки килограми експлозиви на борда и е забелязан около 5 ч. сутринта край кейове на пристанището, като не е ясно как е достигнал до там.

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Временният премиер Илие Боложан и президентът Никушор Дан са били информирани за инцидента, а Министерството на вътрешните работи на Румъния ще свика пресконференция във връзка със случилото се.

Според източници на телевизията от пристанище Констанца дронът е бил заседнал в хидротехническо съоръжение на няколкостотин метра от нефтения терминал на пристанището.

Случаят се разследва от прокуратурата в рамките на Апелативния съд в Констанца.