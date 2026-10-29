България

„Действайте, после ще ви бъде платено“: Нови свидетелски показания по делото за случая със Соня Колтуклиева

Първата инстанция пусна на свобода Мартин Варадинов

Василена Василева Василена Василева

Обновена преди 1 час / 29 октомври 2026, 06:46
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Н ови свидетелски показания и видеотехнически експертизи бяха представени пред Военно-апелативния съд в София по делото срещу служителя на Националната служба за охрана Мартин Варадинов, обвинен за инцидента с журналистката Соня Колтуклиева.

Обвиненият за телесна повреда на Соня Колтуклиева служител на НСО: Изпълних законосъобразно функциите си

Магистратите трябва да решат дали да потвърдят решението на първата инстанция, която остави служителя на НСО на свобода, без да му налага мярка за неотклонение.

Според прокуратурата Варадинов е причинил средна телесна повреда на Колтуклиева, след като я е избутал и тя е паднала на земята.

Съдът отказа да остави в ареста служителя на НСО Мартин Варадинов след инцидента със Соня Колтуклиева

При първоначалното разглеждане на случая съдът не е установил достатъчно доказателства, че обвиняемият е нанесъл удар на журналистката. Според магистратите видеозаписите от охранителните камери показват избутване, но не и удар. Съдът е преценил също, че няма опасност Варадинов да се укрие или да извърши друго престъпление.

Кой е служителят на НСО, замесен в инцидента със Соня Колтуклиева?

Сред новите доказателства, представени днес, са и показания на свидетел, който твърди, че малко преди инцидента е чул телефонен разговор между Колтуклиева и жена. Според разказа му по време на разговора женски глас е произнесъл думите: „Действайте, после ще ви бъде платено“, предаде NOVA.

Предстои Военно-апелативният съд да се произнесе за мярката за неотклонение на служителя на НСО.

Редактор: Василена Василева
Източник: NOVA    
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„Действайте, после ще ви бъде платено“: Нови свидетелски показания по делото за случая със Соня Колтуклиева

„Действайте, после ще ви бъде платено“: Нови свидетелски показания по делото за случая със Соня Колтуклиева

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