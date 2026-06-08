България

Илияна Йотова за дрона в Констанца: Надявам се това да е само един инцидент, защото започва туристическият сезон

През цялото време бяхме в тясна координация с Министерството на отбраната, които също бяха в координация със съответните румънски служби, каза тя

Обновена преди 38 минути / 8 юни 2026, 10:39
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М исля, че този път се справихме много добре, надявам се това да бъде само един инцидент, защото започва и туристическият сезон и сме задължени и отговорни той да премине по възможно най-добрия начин за България. Това каза президентът Илияна Йотова по повод украинския морски дрон, който се взриви на румънското пристанище в Констанца. Президентът участва в конференцията „Към споделена регионална сигурност за мир, стабилност и сътрудничество на Балканите и Черно море“.

През цялото време бяхме в тясна координация с Министерството на отбраната, които също бяха в координация със съответните румънски служби и с украинците. Искам да ги поздравя, че реагираха светкавично, много навреме и много адекватно, така че да няма и най-малка опасност за българските граждани, каза Илияна Йотова.

Категоричен противник съм на територията на Черно море, на ареала му, да се гледа само като на милитаризираща се зона. Черно море е изключителна придобивка - географска, природна за България, заяви Илияна Йотова в изказването си и пред участниците в конференцията. 

По думите на държавния глава трябва много внимателно да гледаме как ще се развиват нещата от тук нататък, за да не сложим веднъж завинаги край на туризма, на индустрията, която се заражда по бреговете на Черно море, която осигурява социален поминък и доходи на населението. 

Събираме се в един наистина преломен момент, в който архитектурата на международната сигурност преминава през изпитания и предизвикателства, които не сме виждали с десетилетия, изтъкна още Йотова. Геополитическият разлом минава точно през територията на България, на страните от Балканите и на страните от югоизточна Европа, посочи тя. Очевидно е, че днес сигурността не може да се гарантира само от една страна. И нито една страна не може да гарантира сама собствената си сигурност. Тази сигурност изисква воля, принципност и безспорно тясно сътрудничество в рамките на нашите стратегически съюзи. Говоря за Европейския съюз и за НАТО, посочи президентът.

Припомняме, че три дрона бяха открити край пристанището в град Констанца, Югоизточна Румъния, след като морски дрон избухна там миналата седмица.

От Министерството на националната отбрана на Румъния, цитирани от телевизията, заявиха, че избухналият дрон е „от типа, използван във войната в Украйна“ и се е самодетонирал към 10:30 ч. местно (и българско време), като не е причинил жертви. В изявлението на министерството се уточнява, че обектът не е част от въоръжението на румънската армия и не е участвал в неотдавнашни учения, организирани от Министерството на националната отбрана в района на Черно море.

Според изявление на командир Санду Матею пред телевизията става въпрос за дрон тип „Магура“, който е на въоръжение в украинската армия.

Зоната около пристанището бе отцепена, а на място бяха разположени екипи на румънските полиция и жандармерия. Генералният инспекторат за извънредни ситуации е изпратил предупреждение за евакуация на пристанището чрез системата Ро-Алърт (Ro-Alert). Предупреждението бе издадено за периметър от един километър от брега навътре към сушата като превантивна мярка заради това, че дронът се е самовзривил.

По сведения на Диджи 24 дронът е бил с десетки килограми експлозиви на борда и е забелязан около 5 ч. сутринта край кейове на пристанището, като не е ясно как е достигнал до там.

Случаят бе разследван от прокуратурата в рамките на Апелативния съд в Констанца.

На 5-ти юни стана ясно, че Военноморските сили (ВМС) са предприели мерки за засилено наблюдение на българските териториални води и морските пространства в Черно море.

Решението бе взето във връзка с инцидента в град Констанца.

За изпълнение на задачите се използва капацитета на бреговата система за радиолокационно наблюдение „Екран-М“. В наблюдението участваха и вертолет „Пантер“ от състава на ВМС, който извършваше въздушно наблюдение в Черно море.

Източник: БТА    
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