Главният военен стратег на САЩ е отстранен от поста

В САЩ от поста му е бил отстранен главният военен стратег на въоръжените сили, предава "Франс прес".

Тази изненадваща стъпка идва в момент, в който президентът на САЩ Доналд Тръмп както изглежда се готви да поднови мащабните удари срещу Иран.

Генералът от сухопътните войски Брет Силвия, който е заемал поста на главен военен стратег, е бил отстранен от позицията тази седмица, според информирани източници от министерството на отбраната на САЩ.

Безпрецедентни рокади в Пентагона

От идването на Тръмп на власт за втори президентски мандат в началото на 2025 г. няколко висши военни от армията се оттеглиха от постовете им.

Миналия месец американският министър на правосъдието Пийт Хегсет заяви, че САЩ са намалили с 20 процента броя на генералите и на адмиралите във въоръжените сили. Той поясни, че отстраняването на висши кадри е засягало такива от тях, които не са се присъединили към усилията на Пентагона за префокусиране на въоръжените сили от така наречените "уокистки политики" на предходните администрации към стратегии за водене на война.

Тръмп заплашва да уволни генерали „на място“, ако не му харесват

В миналото Брет Силвия е бил командир на 101-ва въздушнодесантна щурмова дивизия и е командвал и част в Ирак.