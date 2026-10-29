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Ужасяваща руска атака с дрон по гара в Украйна, 13 души загинаха, Зеленски призова за нови санкции срещу Москва

Украинският президент поиска решителни действия от САЩ, ЕС и Г-7

Василена Василева Василена Василева

29 октомври 2026, 14:24
Ужасяваща руска атака с дрон по гара в Украйна, 13 души загинаха, Зеленски призова за нови санкции срещу Москва
Източник: БТА/Архив

У краинският президент Володимир Зеленски призова САЩ, Европейския съюз и страните от Г-7 да предприемат решителни действия срещу Русия след атака с дрон по железопътната гара в централния украински град Днипро. При удара са загинали най-малко 13 души, а други са ранени, съобщиха украинските власти, цитирани от "Франс прес" и "Ройтерс".

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„Ужасяващ руски удар по железопътната гара в Днипро. Руснаците атакуваха с дрон перон, на който се намираха обикновен крайградски влак и редовен пътнически влак. За съжаление, към момента е потвърдена смъртта на 13 души. Изказвам съболезнования на семействата и близките им“, написа Зеленски в социалните мрежи.

По информация на украинската държавна железопътна компания „Укрзализница“ дрон с реактивен двигател е ударил перон, на който е бил влак, подготвящ се да потегли към близкия град Запорожие. Според областния управител Олександър Ханжа най-малко петима души са ранени. Властите уточняват данните за пострадалите, а спасителните екипи работят на мястото на атаката.

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  • Зеленски поиска по-строги санкции

Украинският президент свърза нападението с решенията за облекчаване на някои санкции срещу руски олигарси и енергийния сектор на Русия.

„Колко още терористични атаки срещу нашия народ е извършила Русия, откакто санкциите срещу някои руски олигарси и руския енергиен сектор бяха отменени?“, попита Зеленски.

Той заяви, че са необходими „решителни и справедливи действия от страна на Америка и Европа в отговор на руската ескалация“.

„Санкциите срещу Москва и военната ѝ машина не трябва да бъдат облекчавани, докато продължава войната на Русия. Време е ЕС, САЩ и Г-7 да приемат нови, по-силни санкции“, написа украинският държавен глава.

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  • Железопътният транспорт остава ключов за Украйна

Днипро е един от големите градове в централно-източната част на Украйна и важен транспортен център. След началото на руската пълномащабна инвазия на 24 февруари 2022 г. железопътната мрежа придоби ключово значение за придвижването на пътници, евакуацията на цивилни и превоза на стоки, след като въздушният транспорт в страната беше преустановен.

Железопътни линии, гари и влакове многократно са били засегнати от руски удари по време на войната. Заради заплахата от въздушни атаки украинската железопътна компания прилага процедури за спиране на влаковете и евакуация на пътниците при повишен риск.

Редактор: Василена Василева
Източник: AFP; Reuters; RTE; Le Parisien, AFP    
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