Ким Кардашиян сподели последните думи, които баща ѝ е казал преди смъртта си

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К им Кардашиян все още си спомня един от най-трудните моменти в живота си. В нова биография, озаглавена „Гражданинът Ким: Жената, която създаде бъдещето“, тя разказва за своя живот и кариера, включително за смъртта на баща си Робърт Кардашиян.

Робърт Кардашиян почина след диагноза рак на хранопровода на 59-годишна възраст. Ким е била на 22 години. „Последното нещо, което баща ми някога ми каза, беше: „Знам, че ще се справиш - виждам го. Сякаш виждам какъв ще бъде целият ти живот“, споделя тя пред автора на книгата Джонатан Ван Метър, пише HELLO!

Kim Kardashian recalls dad Robert Sr.’s last words before death https://t.co/nKZUFH8Aun https://t.co/t0Sjjeiy1g — New York Post (@nypost) October 27, 2026

„Баща ми не навлизаше в подробности и ту се вмъкваше, ту излизаше от темата.“, добавя тя.

Ким продължава да си спомня детайли от разговора им: „Той сложи ръка на крака ми. Никога няма да го забравя. А аз лежах до него на този диван - този диван с форма на Г - и бяхме някак притиснати по този начин, гледайки филм.“

„И той каза: „Ще се оправиш. Но се погрижи за другите. И се увери, че брат ти е добре.“, добавя тя.

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Ким разказва и за момента точно преди смъртта на Робърт, когато той вече не е могъл да говори. „Той не можеше да общува, но беше в малкото си легло и знаех, че жизнените му показатели почти са изчезнали. Последното нещо, което му казах, беше: „Татко, много ти благодаря за всичко, на което ме научи – от това как да бъда добър човек до това как си ми писал домашните, всичко, което ще правя с децата си един ден. И ще взема урока от това, че си в живота ми, и ще го продължа напред.“ Той почина на 59-годишна възраст.

Kim Kardashian Reveals Final Words with Dad Robert Kardashian Before His Death https://t.co/SgLKWAkVWd — People (@people) October 27, 2026

Въпреки че семейство Кардашиян е едно от най-известните в света днес, преди смъртта на Робърт то е било много по-малко популярно. Крис Дженър и Робърт са женени от 1978 до 1991 г., като двойката се развежда след афера на Крис с футболиста Тод Уотърман.

Крис говори публично за този момент, наричайки го най-голямото съжаление в живота си. „Той беше толкова страхотен съпруг и толкова страхотен баща“, каза тя в епизод на риалити сериала „Семейство Кардашиян“ от 2023 г. „И мисля, че попаднах в ситуация, в която си мислех, че тревата е по-зелена някъде другаде, и направих огромна грешка. Това е най-голямото съжаление в живота ми.“, каза тогава тя.