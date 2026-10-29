Свят

Ким Кардашиян сподели последните думи, които баща ѝ е казал преди смъртта си

В нова биография риалити звездата Ким Кардашиян споделя най-тежките моменти около загубата на баща си Робърт. Тя разкрива пророческите му думи преди смъртта му, както и последното си обещание, което е дала до леглото му

Стела Христова Стела Христова

29 октомври 2026, 12:34
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К им Кардашиян все още си спомня един от най-трудните моменти в живота си. В нова биография, озаглавена „Гражданинът Ким: Жената, която създаде бъдещето“, тя разказва за своя живот и кариера, включително за смъртта на баща си Робърт Кардашиян.

Робърт Кардашиян почина след диагноза рак на хранопровода на 59-годишна възраст. Ким е била на 22 години. „Последното нещо, което баща ми някога ми каза, беше: „Знам, че ще се справиш - виждам го. Сякаш виждам какъв ще бъде целият ти живот“, споделя тя пред автора на книгата Джонатан Ван Метър, пише HELLO!

„Баща ми не навлизаше в подробности и ту се вмъкваше, ту излизаше от темата.“, добавя тя.

Ким продължава да си спомня детайли от разговора им: „Той сложи ръка на крака ми. Никога няма да го забравя. А аз лежах до него на този диван - този диван с форма на Г - и бяхме някак притиснати по този начин, гледайки филм.“

„И той каза: „Ще се оправиш. Но се погрижи за другите. И се увери, че брат ти е добре.“, добавя тя.

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Ким разказва и за момента точно преди смъртта на Робърт, когато той вече не е могъл да говори. „Той не можеше да общува, но беше в малкото си легло и знаех, че жизнените му показатели почти са изчезнали. Последното нещо, което му казах, беше: „Татко, много ти благодаря за всичко, на което ме научи – от това как да бъда добър човек до това как си ми писал домашните, всичко, което ще правя с децата си един ден. И ще взема урока от това, че си в живота ми, и ще го продължа напред.“ Той почина на 59-годишна възраст.

Въпреки че семейство Кардашиян е едно от най-известните в света днес, преди смъртта на Робърт то е било много по-малко популярно. Крис Дженър и Робърт са женени от 1978 до 1991 г., като двойката се развежда след афера на Крис с футболиста Тод Уотърман.

Крис говори публично за този момент, наричайки го най-голямото съжаление в живота си. „Той беше толкова страхотен съпруг и толкова страхотен баща“, каза тя в епизод на риалити сериала „Семейство Кардашиян“ от 2023 г. „И мисля, че попаднах в ситуация, в която си мислех, че тревата е по-зелена някъде другаде, и направих огромна грешка. Това е най-голямото съжаление в живота ми.“, каза тогава тя.

Редактор: Стела Христова
Ким Кардашиян Робърт Кардашиян Крис Дженър семейство Кардашиян биография загуба рак на хранопровода
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