Парите ни

Всеки втори избира риска за втората си пенсия. А вие знаете ли в кой фонд са парите ви?

5% от осигурителния доход отиват всеки месец в частен фонд, но не всеки знае кой е той. Остава месец до крайния срок, в който можете да решите как да се инвестират спестяванията ви

Маргарита Костадинова Маргарита Костадинова

29 октомври 2026, 16:30
Всеки втори избира риска за втората си пенсия. А вие знаете ли в кой фонд са парите ви?
Източник: istock

Над 50% от хората, които от 1 септември насам са заявили избор на подфонд за втората си пенсия, са посочили динамичния – този с най-голям дял на акции и най-висок потенциал за доходност. Това съобщи председателят на УС на Българската асоциация за допълнително пенсионно осигуряване (БАДДПО) Евелина Милтенова по време на форум в УНСС, позовавайки се на последните данни от пенсионните дружества. 

Милтенова напомни, че изборът на подфонд е право, а не задължение, и може да се променя на 12 месеца. Тя подчерта, че партидите във втория стълб са лични спестявания, които трупат доходност, гарантирани са и се наследяват.

„Въвеждането на мултифондовете е добър момент всеки да се информира в кой пенсионен фонд е партидата му и какъв е размерът на спестяванията в нея“, каза още председателят на БАДДПО.

Изборът е възможен до 30 ноември 2026 г. За да го направите обаче, първо трябва да знаете в кой фонд сте осигурени. А не всеки го е избирал сам.

Втората пенсия: Остават по-малко от два месеца да решите как да се управляват парите ви

В кой фонд сте

Всеки, който е роден след 31 декември 1959 г. и се осигурява за пенсия, има индивидуална партида в универсален пенсионен фонд (УПФ). Който не е избрал фонд в първите три месеца след като е започнал да се осигурява, е разпределен служебно.

Официалната справка се прави в Националната агенция за приходите (НАП) – към нея насочва и Комисията за финансов надзор (КФН). Електронната услуга е на адрес portal.nra.bg/details/report-dzpo и изисква персонален идентификационен код (ПИК) от НАП или квалифициран електронен подпис. ПИК се издава в офис на НАП, по имейл на infocenter@nra.bg, на телефон 0700 18 700 или чрез пощенски оператор. Справка може да се поиска и по пощата, на място в Централното управление на НАП или по информационния телефон на агенцията.

Справката е полезна и за наследници – парите в партидата се наследяват, а близките често не знаят в кой фонд е бил осигурен починалият.

Втората пенсия носи по-ниска доходност от доброволните фондове

Колко от заплатата отива там

Вноската за универсален пенсионен фонд е 5% от осигурителния доход. При трудов договор 2,8% плаща работодателят, а 2,2% се удържат от заплатата на работещия, посочва КФН. Самоосигуряващите се плащат цялата вноска сами.

Това не е допълнителна осигуровка – със същия размер се намалява вноската за държавния фонд „Пенсии“. Парите минават през НАП, която ги превежда към фонда.

Вноската се изчислява до максималния осигурителен доход, който от 1 август 2026 г. е 2 300 евро месечно. Така най-голямата месечна вноска за втора пенсия е 115 евро.

Важна промяна за втората пенсия: От 1 септември избираме подфонд - какво трябва да знаем

От всяка вноска пенсионното дружество удържа такса – през 2026 г. тя е 3,75%, а по закон ще намалява постепенно до 2,10% през 2036 г.

Колко са тези пари на практика, показват последните данни на КФН. През първото полугодие на 2026 г. средната месечна вноска на един осигурен в универсален фонд е 60,38 евро. За същия период на 2025 г. тя е била 54,01 евро. Най-висока е средната вноска при осигурените в УПФ ОББ (64,90 евро) и „ЦКБ-Сила“ (64,67 евро), а най-ниска – в „Топлина“ (55,67 евро) и „ДаллБогг“ (55,53 евро). Общо за полугодието във фондовете са постъпили 841,9 млн. евро вноски, при 740,8 млн. евро година по-рано.

Към 30 юни 2026 г. във втория стълб са осигурени 4 190 203 души – 2 192 144 мъже и 1 998 059 жени. Средната им възраст е 44 години, а най-голямата група са хората между 45 и 49 години – 614 693 души.

Средно в партидата на един осигурен има 3 555,70 евро. При хората, за които през последните 12 месеца е постъпила поне една вноска, сумата е по-висока – 4 717,29 евро. Мъжете имат средно 3 687 евро, жените – 3 411 евро. Най-много са натрупали хората на 50–54 години – средно 4 683 евро, а младите на 20–24 години имат средно 709 евро.

По фондове най-висока е средната сума в УПФ ОББ (4 459 евро) и „ЦКБ-Сила“ (3 961 евро), а най-ниска – в „Топлина“ (1 928 евро) и „ЛЕВ ИНС“ (1 929 евро). КФН уточнява, че размерът на всяка партида варира в широки граници и зависи от продължителността на осигуряването, дохода, редовността на вноските, таксите и доходността.

Последните срокове

От 1 януари 2027 г. всеки универсален фонд се разделя на три подфонда. Динамичният може да влага до 90% от активите си в акции и други инструменти с променлив доход, балансираният – до 55%, а консервативният – до 25%.

До 30 ноември 2026 г. осигурените могат да подадат заявление до дружеството, което управлява фонда им, и да изберат конкретен подфонд или автоматично прехвърляне според възрастта. Преди това дружеството трябва да ги консултира.

До 15 декември 2026 г. дружествата разпределят служебно всички, които не са избрали. Решаваща е възрастта към 1 януари 2027 г.: до 50 години – в динамичния подфонд, от 50 години до три години преди пенсия – в балансирания, а в последните три години преди пенсия – в консервативния. Хората, на които остават три години или по-малко до пенсия, нямат избор – те са в консервативния подфонд.

Изборът не е окончателен – подфондът може да се смени в същия фонд след една година. Правото да смените самия фонд също се запазва: заявлението за това се подава до новото дружество, а заедно с него може да се избере и подфонд в новия фонд.

Пенсионните фондове искат да са партньор на държавата, но поставят условия

Какво правят фондовете с парите

Към 30 юни 2026 г. универсалните фондове управляват 14,95 млрд. евро нетни активи, при 13,84 млрд. евро в края на 2025 г. 61,8% от инвестициите им са в дългови инструменти, като държавните ценни книжа са 54% от всички инвестиции. В акции и дялове на фондове са вложени 37,2%, а под 1% – в инвестиционни имоти, показват данните на КФН.

Най-голям по брой осигурени е „Доверие“ с 24,4% от всички, следван от „ДСК-Родина“ (20,4%) и „Алианц България“ (19,1%).

През първото полугодие на 2026 г. универсалните фондове са изплатили общо 28,9 млн. евро. От тях 18,3 млн. евро са получили наследници на починали осигурени, 5,6 млн. евро са изплатени еднократно на хора, придобили право на пенсия, а 5,1 млн. евро – еднократно или разсрочено на други осигурени, сочат данните на КФН.

Работата след пенсия носи средно едва 9 евро отгоре

По данни на КФН среднопретеглената доходност на универсалните фондове за периода 30 септември 2024 – 30 септември 2026 г. е 4,44% на годишна база, а минималната – 1,44%. Всички десет фонда са над минимума. Най-висока доходност отчита „Доверие“ (5,00%), следван от „ЦКБ-Сила“ (4,64%) и „ДСК-Родина“ (4,47%). Най-ниска е при „ЛЕВ ИНС“ (3,03%) и „Топлина“ (2,80%).

Това е последното определяне на минимална доходност по стария механизъм. От 2027 г. КФН ще съпоставя резултатите на всеки подфонд с показател от борсови индекси, изчислен за пет години. Подфондовете, които изостанат с повече от допустимото, няма да получават служебно разпределени клиенти.

През второто тримесечие на 2026 г. фонда си са сменили 106 065 души – с 13,94% повече спрямо първото тримесечие, а прехвърлените средства са 350 млн. евро, показват данни на КФН. Най-много нови клиенти нетно са спечелили „ДСК-Родина“, „Доверие“ и ОББ, а най-много е загубил „Съгласие“.

Как да проверите фонда си, да видите колко пари имате, да изберете подфонд и да смените фонда – стъпка по стъпка в наръчника на Pariteni.

Автор: Маргарита Костадинова
втора пенсия пенсионни фондове подфондове мултифондове доходност пенсионно осигуряване втори стълб НАП инвестиции наследяване
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

Радев: Ще връчим протестна нота, ако се докаже с какъв произход са тези дронове

Радев: Ще връчим протестна нота, ако се докаже с какъв произход са тези дронове

„Действайте, после ще ви бъде платено“: Нови свидетелски показания по делото за случая със Соня Колтуклиева

„Действайте, после ще ви бъде платено“: Нови свидетелски показания по делото за случая със Соня Колтуклиева

Всеки втори избира риска за втората си пенсия. А вие знаете ли в кой фонд са парите ви?

Всеки втори избира риска за втората си пенсия. А вие знаете ли в кой фонд са парите ви?

Скален комин се срути в Кападокия, има загинали

Скален комин се срути в Кападокия, има загинали

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Защо котките ни носят трофеи

Защо котките ни носят трофеи

dogsandcats.bg
Потъна контейнеровозът, ударен от три морски дрона край Шабла
Ексклузивно

Потъна контейнеровозът, ударен от три морски дрона край Шабла

Преди 10 часа
<p>Сълзотворен газ и сблъсъци в Мадрид след влаковата катастрофа с 68 жертви</p>
Ексклузивно

Сълзотворен газ и сблъсъци в Мадрид след влаковата катастрофа с 68 жертви

Преди 9 часа
Облаци, дъжд и студ: Вижте какво време ни очаква в следващите дни
Ексклузивно

Облаци, дъжд и студ: Вижте какво време ни очаква в следващите дни

Преди 11 часа
Облаци, дъжд и студ: Вижте какво време ни очаква в следващите дни
Ексклузивно

Облаци, дъжд и студ: Вижте какво време ни очаква в следващите дни

Преди 11 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Съдът пусна под домашен арест Никола Бургазлиев

Съдът пусна под домашен арест Никола Бургазлиев

България Преди 34 минути

Tой е подсъдим за тежката катастрофа с АТВ в Слънчев бряг

Продават на търг емблематичната китара на Джордж Майкъл

Продават на търг емблематичната китара на Джордж Майкъл

Любопитно Преди 40 минути

Легендарната китара на Джордж Майкъл от видеоклипа към хита „Faith“ е обявена на търг за 120 000 паунда, което доведе до ожесточен семеен скандал заради правото на отчудения съпруг на покойната му асистентка да я продаде

БАБХ спря от продажба над 180 тона леща и боб с нарушения

БАБХ спря от продажба над 180 тона леща и боб с нарушения

България Преди 45 минути

"Пушечно месо" за фронта: Как Русия набира войници с хитрини

"Пушечно месо" за фронта: Как Русия набира войници с хитрини

Свят Преди 1 час

Заплатата е доста добра, а работодателят настоява веднага да те назначи – с тази хитрина в Русия обикновено привличат хора, търсещи работа, за да ги пратят на военна служба срещу Украйна

Военната прокуратура образува производство за атаката срещу CONTSHIP JET

Военната прокуратура образува производство за атаката срещу CONTSHIP JET

България Преди 1 час

С оглед мащаба и спецификата на случая разследването е поверено на военен следовател от Военно-окръжна прокуратура-София

Запечатан от 2000 години: Археолози откриха шкаф с лични вещи в Помпей

Запечатан от 2000 години: Археолози откриха шкаф с лични вещи в Помпей

Любопитно Преди 1 час

Находката в Къщата на Корнелий Максимус разкрива интимни детайли от ежедневието на римляните – от козметика и монети до детски амулети и готварски съдове

Бюджетът на ЕС до 2034 г.: Донев не иска нови тежести за националните бюджети, Серафин предупреди за отстъпки

Бюджетът на ЕС до 2034 г.: Донев не иска нови тежести за националните бюджети, Серафин предупреди за отстъпки

България Преди 1 час

Финансовият министър и еврокомисарят по бюджета обсъдиха в София приходите в следващата Многогодишна финансова рамка

„Ужасяваща и красива“: Уникални кадри показват дълбоководната риба барелево око

„Ужасяваща и красива“: Уникални кадри показват дълбоководната риба барелево око

Любопитно Преди 1 час

Учените заснеха с изключителни детайли в 4K рядката риба барелево око, чиято полупрозрачна глава и яркозелени очи разкриват изумителни еволюционни адаптации за живот в океанските дълбини

Снимката е илюстративна

Какъв е дронът, който удари CONTSHIP JET: Какво разкриват заснетите кадри от борда

България Преди 2 часа

Видеозаписът от атаката срещу контейнеровоза разпали спорове за произхода на безпилотния апарат. Визуалните прилики с украинските морски дронове Magura са една от обсъжданите хипотези, но други смятат, че става дума за различна конструкция

Пуснаха с „подписка” служителя на НСО, обвинен по казуса с Колтуклиева

Пуснаха с „подписка” служителя на НСО, обвинен по казуса с Колтуклиева

България Преди 2 часа

Според адвоката на Варадинов - Тервел Георгиев, обвиняемият само е отстранил ръката на Колтуклиева от колата

Изкуствен интелект разпозна открадната картина, променена до неузнаваемост

Изкуствен интелект разпозна открадната картина, променена до неузнаваемост

Любопитно Преди 2 часа

Специализиран софтуер на италианските карабинери помогна за откриването на редица ценни произведения на изкуството, маскирани от крадците

Пламен Димитров

КНСБ: 5% ръст на заплатите е далеч под инфлацията – трябват поне 10%

Парите ни Преди 2 часа

Синдикатът очаква кумулативна инфлация от 7–8% за 2026 г.

Главният военен стратег на САЩ е отстранен от поста

Главният военен стратег на САЩ е отстранен от поста

Свят Преди 2 часа

В миналото Брет Силвия е бил командир на 101-ва въздушнодесантна щурмова дивизия

Захариева: Без държавна подкрепа България няма да роди „еднорог“

Захариева: Без държавна подкрепа България няма да роди „еднорог“

България Преди 2 часа

Еврокомисарят призова българските дийп тех компании да се борят за пари от новия фонд „Скейлъп“ с ресурс от 5 млрд. евро и рундове над 100 млн. евро

Къде е днес Джейк от „Двама мъже и половина“

Къде е днес Джейк от „Двама мъже и половина“

Любопитно Преди 3 часа

Детската звезда от култовия ситком смени блясъка на прожекторите с по-спокоен живот, след като нарече сериала „мръсотия“ заради вярата си, но днес продължава да пази връзка с изкуството

.

Дисни носталгия: Селена Гомес и Деми Ловато се събраха отново след години охладени отношения

Любопитно Преди 3 часа

Двете близки приятелки от детството възродиха култов кадър от общия си филм за нов звезден проект на козметичната марка Rare Beauty

Всичко от днес

От мрежата

Защо котките ни носят трофеи

dogsandcats.bg

Защо котките ядат трева

dogsandcats.bg
1

Отчитат по-висока смъртност сред китоподобните в Черно море

sinoptik.bg
1

Почистихте ли комина?

sinoptik.bg

5 ретроградни планети едновременно: Какво ни очаква?

Edna.bg

В нов спектакъл: Пламен Димов става съпруг на Дария Симеонова

Edna.bg

Румен Радев: Щяхме да вдигнем военни самолети, ако дроновете бяха влезли в териториалните ни води

Nova.bg

ЕК за NOVA: България сама решава как да разпределя разходите си в Бюджет 2027

Nova.bg