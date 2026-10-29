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КНСБ: 5% ръст на заплатите е далеч под инфлацията – трябват поне 10%

Синдикатът очаква кумулативна инфлация от 7–8% за 2026 г.

Маргарита Костадинова Маргарита Костадинова

29 октомври 2026, 15:40
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Предвидените в бюджета за догодина едва 5% ръст на заплатите са най-сериозният му проблем. Увеличението трябва да бъде поне 10%, за да има очакване, че покупателната способност ще бъде що-годе запазена при тази инфлация. Това заяви президентът на КНСБ Пламен Димитров в интервю за предаването „Здравей, България“ по NOVA.

278 млн. евро на фона на 60-милиарден бюджет

Димитров посочи, че увеличението на възнагражденията в администрацията – без силовите ведомства и без учителите – струва 278 млн. евро на фона на 60-милиардния бюджет. Според него не е невъзможно усилие да се добавят още толкова.

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Той обясни, че заедно със започналите съкращения на разходите това ще позволи по-голямо повишение на заплатите. Съкращенията ще продължат и през 2027 г. – заради незаети бройки, рязане на ДМС и на „живи хора“.

По линия на данъчните приходи се очакват 2 млрд. евро повече, които правят възможно запазването на социалния пакет, но без да се адресира хоризонтална политика по доходите, обясни още Димитров.

Инфлация от 7–8% за 2026 г.

„5-те процента ръст на възнагражденията са далече от инфлацията. Ще стане почти двойна тази, която усещаме по джоба си. Нашите сметки показват, че 7-8 процента ще е кумулативната инфлация за 2026 г.“, каза президентът на КНСБ.

Всичко това е дори без да се отчита разрастващият се проблем с високите цени на електроенергията. „Днешната цена на електроенергията е 320 евро на мегаватчас, докато за същия месец за миналата година тя беше с 85% по-ниска“, коментира изпълнителният директор на Асоциацията на индустриалния капитал в България Добрин Иванов, който също беше в студиото.

Компенсации за тока – сега, а не след 10 месеца

„Ние подкрепихме бизнеса в тяхното искане да се промени механизмът за компенсация от първоначално предложеното от правителството. Сегашният механизъм компенсира след десет месеца, което е извън всички възможни реакции да се овладеят цените“, каза Димитров.

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Според него през есента и първите месеци на зимата цените на тока за бизнеса винаги се движат нагоре, но толкова големи разлики спрямо предишни периоди не е имало, а външните фактори наистина влияят. Затова са необходими спешни мерки, за да се адаптира механизмът за бърза подкрепа в момента, а не последваща, беше категоричен президентът на КНСБ.

„Разбираме, че бюджетът има въпросителни, но да не забравяме, че високата цена на електроенергията вкарва допълнителни пари във Фонд „Сигурност на електроенергийната система“. Т.е. той е един автоматичен механизъм, който трябва веднага да стигне до бизнеса. Не би трябвало с този фонд да се опитваме да решаваме бюджетни проблеми с дефицита“, добави Димитров.

Редактор: Маргарита Костадинова
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