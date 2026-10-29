България

Захариева: Без държавна подкрепа България няма да роди „еднорог“

Еврокомисарят призова българските дийп тех компании да се борят за пари от новия фонд „Скейлъп“ с ресурс от 5 млрд. евро и рундове над 100 млн. евро

Маргарита Костадинова Маргарита Костадинова

29 октомври 2026, 15:09
Захариева: Без държавна подкрепа България няма да роди „еднорог“
Източник: БТА

Разгръщането на иновационния потенциал на България зависи от активната държавна подкрепа към предприемаческата екосистема. Това заяви европейският комисар с ресор стартиращи предприятия, научни изследвания и иновации Екатерина Захариева по време на информационния ден на Европейския съвет по иновациите (ЕСИ) в София. Тя участва в дискусия с министъра на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев на стадион „Българска армия“.

„Има ги фондовете, но ако няма добре създадена екосистема, ако нямаш цялата подкрепа, възможност за бързо стигане до пазара и те възпират много регулации и свръхзащита на национално ниво, много над изискуемото от европейското законодателство, няма как да станеш „еднорог“, защото няма „еднорог“ без клиенти“, обясни Захариева.

Според нея връзката между правителствената подкрепа и предприемачите лесно може да се проследи в активността по програмите на ЕСИ.

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„Намерете решение на глобален проблем“

Освен насърчаването от страна на правителството, комисарят препоръча на българската екосистема и по-силна връзка на предприемачите с корпоративния сектор. „Ако искате да сте успешни, трябва да намерите решение на глобален проблем“, обърна се тя към присъстващите предприемачи, които по думите й трябва да мислят мащабно.

Захариева оцени, че България като цяло стои добре в ЕСИ, но насърчи повече компании и иноватори да кандидатстват и да участват в проекти на Съвета, който работи на конкурентен принцип. Тя подчерта, че ЕСИ предлага подкрепа в целия цикъл на иновацията – от идеята до пазарната й реализация.

Само 0,6% от обществените поръчки са за иновации

Еврокомисарят засегна и общоевропейски проблеми, за които нейният екип търси решение – чрез законодателни инициативи и чрез осигуряване на средства за задържане на перспективни компании във фаза на растеж.

Тя беше категорична, че публичните власти в Европа не подкрепят иновациите – едва 0,6% от обявяваните обществени поръчки са насочени към тях.

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„С цел да отворим тази възможност, предложихме и Европейския акт за иновациите, който се надявам България да подкрепи. Той ще даде възможност на публичните възложители да придобиват лесно и бързо иновации от европейски иноватори. Законодателството дава и възможност местни компании да участват в транснационални обществени поръчки“, посочи тя.

Фонд за 5 млрд. евро за бъдещи световни шампиони

Комисар Захариева разясни, че целта на фонда за растеж „Скейлъп“ (Scaleup), създаден съвместно от нейния екип и частния сектор, е ЕС да не изпуска перспективните компании и да разполага с инструмент за подкрепата им.

ЕСИ осигурява 1 млрд. евро за фонда, а частният сектор – още 4 млрд. евро. Средствата са предназначени за големи инвестиционни рундове над 100 млн. евро в една дийп тех компания, така че тя да се превърне в световен шампион. Фондът е създаден за по-малко от година и вече прави първите си инвестиции.

„Смятам, че в България има немалко дийп тех компании на световно ниво, които растат в момента и имат всички шансове да получат инвестиция от този фонд, работещ на пазарен принцип“, заяви Захариева. Тя добави, че фондът има и друга цел – да привлече вниманието на пазара към подкрепяните компании.

Редактор: Маргарита Костадинова
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